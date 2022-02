Moet bedelen in Utrecht verboden worden? Die vraag stond vorige week dinsdagavond centraal tijdens een bijeenkomst van hulporganisaties, ondernemers en de politiek. De conclusie? Er is een flink verschil van inzicht. Waar ondernemers onder meer spreken over ‘criminele bendes’ en het ‘jatten van tassen’ en de hoop dat een verbod helpt om de ergste overlast tegen te gaan, benoemen hulpverleners vooral de gevolgen van een verbod voor lokale bedelaars in de stad. En de politiek? De grootste partijen GroenLinks en D66 lijken na het gesprek nog minder te porren voor een verbod. VVD Utrecht heeft een bedelverbod wel opgenomen in de plannen.

Bedelen is zo’n onderwerp dat de afgelopen jaren af en toe weer boven komt drijven. Op dit moment is bedelen niet verboden in Utrecht, maar de roep om het wel te verbieden klinkt vanuit sommige groepen al enkele jaren. Vooral ondernemers uitten kritiek op de aanwezigheid van mensen die om een aalmoes vragen. Dat was ook dinsdagavond tijdens de raadsinformatiebijeenkomst het geval. Een bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland sprak over ‘gasten van horecazaken die constant worden aangesproken’, ‘vaak door meerdere personen’ en als een bezoeker dan in gesprek zou gaan kan het zomaar zijn dat ‘je telefoon wordt gejat of hele tassen verdwijnen’. Het Centrummanagement Utrecht pleitte ook voor een verbod en sprak onder meer over ‘criminele bendes’ die overlast veroorzaken. Winkeliersvereniging Lombok probeerde zich iets genuanceerder uit te spreken en sprak over rondreizende bendes waar ‘een beetje de zweem van criminaliteit’ te bekennen is.

Er vielen harde woorden, maar de ondernemersverenigingen benadrukten ook allemaal het verschil tussen de ‘bendes’ en de ‘gewone Utrechtse bedelaar’ of Straatnieuwsverkoper. Voor de groep Utrechters zou aandacht moeten zijn en eventueel hulp als dat nodig is. Ondernemers zouden ook goed contact hebben met deze groep. De winkeliersvereniging Lombok noemde ook het vele liefdadigheidswerk dat de ondernemers in de Kanaalstraat verrichten en de inzamelingen die regelmatig gehouden worden.

Verschil

Maar het verschil tussen de zogenoemde bendes en de reguliere Utrechtse bedelaar is juist ook het grote struikelblok. Want een verbod voor de één, is ook een verbod voor de ander. De harde woorden zorgden ook voor frictie tijdens het gesprek op dinsdagavond. Er werd onder meer kritiek geuit op de term ‘criminele bendes’, want bedelen mag op dit moment gewoon, dus daar is weinig crimineels aan. Verschillende welzijnsorganisaties kwamen aan het woord tijdens de bijeenkomst en spraken zich allemaal uit tegen een verbod. Fred Smits van Stichting Rechtop gaf aan te ‘walgen’ van wat hij hoorde. “We hebben het hier over mensen (…) ga nou niet iedereen die bedelt op straat bestempelen als een slechte bedelaar.” Een aanwezige van Stichting Goud voegde toe: “Er wordt een beeld neergezet of er supergrote organisaties in Utrecht zijn die mensen geld uit de zakken willen kloppen.”

Bendes, criminele organisaties, Oost-Europese families, Utrechtse bedelaars; het zijn termen die voorbij kwamen en het klopt natuurlijk dat de volledige groep bedelaars in de stad niet bestaat uit allemaal dezelfde soort mensen. Zowel de gemeente, als de ondernemers en welzijnsorganisaties bevestigen dat ook en het is bekend dat er soms families uit andere delen van Europa georganiseerd hierheen komen om te bedelen.

Welzijnsorganisaties

Maar waar de ondernemers pleiten voor een algeheel verbod, spreken de welzijnsorganisaties zich uit tegen zo’n maatregel. De aanwezige welzijnsorganisaties menen dat overlast, die soms gepaard gaat met het bedelen, al aangepakt kan worden. Overlast veroorzaken is namelijk wel verboden. Een hulpverlener van Jellinek zei dat ‘een algemeen bedelverbod enorm veel mensen zal raken’ en een verbod ‘brengt schade toe aan onze eigen daklozen’.

Een medewerker van het Leger des Heils voegde toe dat ook hij de politie belt als ze overlast of misstanden zien met vermeende ‘bendes’, maar benadrukte ook dat er in Utrecht – een stad waar Sint-Maarten de beschermheilige is – ruimte moet zijn voor bedelen. ‘Daklozen horen net als jij en ik ook bij de stad’ en ‘we moeten elkaar aanspreken op gedrag om goed te kunnen samenleven’. Een verbod zou daarbij volgens de welzijnsorganisaties niet helpen.

Dat een verbod specifiek gericht op groepen die vanuit buiten Utrecht naar de stad komen om hier te bedelen niet mogelijk is, liet ook een medewerker van de gemeente Utrecht weten. “Maar hinderlijk gedrag als opdringerig zijn, aanklampen of bewust de weg versperren is op dit moment wel al tegen te gaan. Dat mag namelijk niet.”

Meldingen

Hoe vaak komen er eigenlijk meldingen binnen bij de gemeente Utrecht over bedelen? In heel 2021 werden er 19 meldingen gedaan in de binnenstad, in heel Utrecht waren het er 149. In 2020 was dit nog 127 en in 2019 in totaal 114. De raadsinformatiebijeenkomst was bedoeld om de gemeenteraad bij te praten over het onderwerp, zodat een verbod mogelijk op de agenda komt.

Maar de grootste partijen in de gemeenteraad, GroenLinks en D66, hebben laten weten geen voorstander te zijn van een verbod. D66-lijstrekker Maarten Koning vertelt dat ze daar twee redenen voor hebben: “Hinderlijk gedrag (door wie dan ook, ook bedelaars) is al verboden in de APV, en daarnaast is vragen om een gift/gunst een manier voor iemand om een beroep te doen op medemenselijkheid, dat willen wij niet verbieden.” De VVD heeft wel nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma staan dat bedelen verboden moet worden.