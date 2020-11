Moet het Griftpark in Utrecht definitief ’s nachts verboden gebied worden?

Het Griftpark in Utrecht is vanwege de coronamaatregelen al een paar weken vanaf 22.00 uur dicht. De gemeente Utrecht gaat nu echter onderzoeken of het Griftpark definitief ’s nachts moet worden afgesloten. Omwonenden ervaren overlast van feestjes en drugsdealers in het park. Raadsleden vroegen het college om met een oplossing te komen.

Is een nachtsluiting van het Griftpark een goed idee om de overlast op te lossen? Dat is de vraag…

VVD-raadslid Martijn van Dalen

“Een paar maanden geleden heb ik (VVD) het initiatief genomen om een bezoek aan Griftpark voor mijn collega-raadsleden te organiseren. Ik maak me al langer zorgen over de veiligheid in het park, en niet alleen tijdens de coronacrisis. Overlast van bepaalde jongeren, intimidatie, drugsoverlast, zelfs een beroving, en hardloopsters die worden lastiggevallen: dat mag gewoon niet gebeuren. Bewoners, politie, jeugdwerkers, handhaving en het opvanghostel voor verslaafden hebben ons bijgepraat.

We genieten met z’n allen van dit geweldige park. Daarom moet het ook veilig zijn! Overdag én ’s nachts! Ik ben blij dat het nu eindelijk op de politieke agenda staat. Ik wil ook meer handhavers zien, die continue de overlastgevers op de hielen zitten en aanpakken. En als het moet, dan is een nachtsluiting ook mogelijk. Dan hebben politie en handhaving ook iets om overlastgevers aan te pakken. Wel moeten we voorkomen dat de overlastgevers de woonwijken in trekken.”

Kees Bos (Buurtplatform Wittevrouwensingel)

“Het Griftpark is voor veel bezoekers de massagetafel waarop je plaatsneemt na een lang verblijf in de beslotenheid van het werk of in de huiselijke kring. In de zomer is het ‘s avonds nog lang druk, met vrolijke mensen, spelende kinderen en sporters. Het park bruist van de positieve energie, maar blijkt ook een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op bezoekers met andere motieven.

’s Avonds zijn het met name die bezoekers, opgeschoten jongeren en drugsdealers en -gebruikers, die het park gebruiken als hangplek en deal-locatie. De overlast die deze bezoekers veroorzaken is groot. Niet alleen het kabaal dat ze produceren, maar ook de rommel die ze achterlaten. Nu willen de omwonenden van het Griftpark het wel een poosje aanzien, maar op het moment dat last overlast wordt willen ze dat het ophoudt.

Het controleren van overlast veroorzakende bezoekers kan door een aanwezige parkwacht en weren kan, helaas, alleen met een af te sluiten omheining. Anders zijn handhaving en streng straffen de enige alternatieven. En, goed of niet goed, het zou een grote smet betekenen op het blazoen van een gastvrij park. Daarom is een tijdelijke openstelling van het park tussen 7.00 uur en 22.00 uur wat mij betreft een denkbare oplossing.”

PvdA-Raadslid Bülent Isik

“Ik ben in september in gesprek gegaan met omwonenden van het Griftpark die aangeven al jaren overlast en problemen met de veiligheid en leefbaarheid te hebben. Dat hebben ze meerdere keren aangekaart bij de gemeente, maar daar is niks mee gedaan. Ik ga de burgemeester vragen met de bewoners en de klankbordgroep in gesprek te gaan over duurzame oplossingen.

Zelf denk ik daarbij bijvoorbeeld aan een parkwachter die een toezichthoudende rol kan spelen en mensen in het park kan aanspreken. Dan is er geen 24 uur per dag handhaving nodig. Een andere aanpak zou kunnen zijn om het park na een bepaald tijdstip te sluiten, maar dat moet overeengekomen worden met de bewoners en de politie. De PvdA vindt het onacceptabel dat er in het park feesten worden gehouden tot 6.00 uur ’s ochtends. We vinden een eerdere sluiting van het park goed als het woongenot van omwonenden daarmee is gewaarborgd.”

En wat vindt jij, is een nachtsluiting van het Griftpark een goed idee om de overlast op te lossen?