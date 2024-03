Moet nachthoreca in Utrecht door ‘agent of change’-principe beter beschermd worden tegen nieuwe buren?

Moeten uitgaansgelegenheden in Utrecht die ergens al langere tijd zitten beter beschermd worden tegen nieuwbouw en nieuwe omwonenden? Dat is de vraag die enkele politieke partijen in de stad opwerpen. Het idee wordt ook wel Agent of Change genoemd en wordt in verschillende steden al toegepast; mensen die naast een club gaan wonen, moeten begrijpen dat er af en toe wat geluidsoverlast is.

Het Agent of Change-principe is recent opgenomen in de nachtvisie in Amsterdam, en nu stellen D66, Student & Starter, VVD en UtrechtNu! voor om te kijken wat dit zou kunnen betekenen voor Utrecht.

“Nachtcultuur en nachthoreca locaties staan in Utrecht onder druk. Steeds vaker krijgen zij problemen met klagende omwonenden. […] Om hier wat tegen te doen wordt in steden zoals Toronto, Antwerpen en Londen het zogenaamde ‘agent of change’-principe gehanteerd. In de Verenigde Staten is een gelijksoortig juridisch begrip genaamd coming to the nuisance”, schrijven de partijen.

Het doel van deze regelgeving? “Het beschermen van bestaande nachtcultuur en nachthoreca locaties tegen klachten over straat- en geluidsoverlast van bewoners die in dezelfde omgeving zijn komen wonen, terwijl ze hadden kunnen weten dat in die omgeving straat- en geluidsoverlast ervaren wordt vanwege die locaties.”

Andere steden



In de nieuwe nachtvisie van Amsterdam wordt het ook wel omschreven als ‘Wie het laatst komt, past zich aan.’ In Amsterdam gaan ze onderzoeken of het mogelijk is dat ontwikkelaars, vergunningverleners en planologen rekening houden met dit principe.

Zo noemt Amsterdam als voorbeeld Toronto, waar ontwikkelaars verplicht kunnen worden om uitgaansactiviteiten op te nemen in verkoop- en verhuuraanbiedingen. Hierdoor kunnen mogelijke nieuwe bewoners er juist voor kiezen om ergens anders te gaan wonen.

“Als men bij gebiedsontwikkeling en het verlenen van vergunningen dit principe toepast, wordt nachtcultuur niet meer gezien als op de eerste plaats een bron van overlast, maar ook als waardevol onderdeel van het gebied. Voor meerdere clubs wereldwijd heeft het de redding van sluiting betekend”, is te lezen in de nachtvisie van Amsterdam.

In Antwerpen wordt het ook wel zo omschreven: “Stel dat men bijvoorbeeld woningen wenst te realiseren in een gebied waar al nightlife aanwezig is, moeten toekomstige bewoners en investeerders voldoende worden geïnformeerd over die bestaande, vergunde toestand om klachten te vermijden.”

Utrecht?

De vier politieke partijen roepen het college op om te onderzoeken of dit principe ook in Utrecht toegepast kan worden en op welke manier dit dan zou moeten gebeuren.