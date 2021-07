Moet Utrecht een straat naar Peter R. de Vries vernoemen? DENK vindt van wel

De politieke partij DENK vindt dat er in Utrecht een eerbetoon moet komen voor Peter R. de Vries. Verschillende Nederlandse gemeenten, zoals Amstelveen en Aalsmeer, hebben al aangegeven een straat te vernoemen naar de onlangs vermoorde misdaadjournalist.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam en ruim een week later bezweek hij aan zijn verwondingen. Vorige week woensdag kon het publiek afscheid van hem nemen in Carré. Volgens DENK zei één van de Utrechters die op dat moment de laatste eer aan De Vries bewees dat het voelde alsof hij een familielid was verloren, terwijl hij de journalist niet persoonlijk kende. “Zo voelde De Vries voor veel mensen in onze stad”, aldus DENK.

Daarnaast zou burgemeester Dijksma in korte toespraak het volgende over De Vries hebben gezegd: “Hij was vasthoudend tot het bittere einde. Peter R. de Vries ging door waar iedereen al lang was gestopt. Dat maakt hem een bijzondere man. Een lastige man, een man met karakter. Ik denk dat mijn kinderen hem zouden typeren als een ‘eindbaas’. Zo iemand was Peter R. de Vries.”

Straatnaam

De broer van de vermoorde misdaadjournalist riep de gemeente Amsterdam vorige week op een straat naar Peter R. de Vries te benoemen. In de tussentijd besloten Amstelveen en Aalsmeer om een straat naar hem te vernoemen.

“DENK is van mening dat Utrecht ook een eerbetoon ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries verdient. […] Een dergelijk eerbetoon zal niet alleen symbool staan voor zijn toewijding aan de samenleving en zijn strijd tegen onrecht, maar zal ook dienen als belangrijke signaal naar hen die de weg van criminaliteit bewandelen. Want Utreg buigt nooit”, aldus de partij.

De gemeente heeft meerdere weken de tijd om te reageren op de wens van DENK.