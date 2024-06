Er is mogelijk een explosief aangetroffen bij politiebureau Paardenveld in Utrecht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig en is via de achterkant het terrein op gelopen.



Het politiebureau is niet volledig ontruimd, de binnenplaats is afgesloten maar de bezoekersingang is gewoon open. Er zijn verschillende hulpdiensten aanwezig voor het onderzoek.