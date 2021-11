Mogelijk honderden bomen beschadigd bij ‘ernstig graafincident’ in De Meern

Meer dan vierhonderd bomen in De Meern in Utrecht hebben mogelijk schade opgelopen vanwege slecht uitgevoerde graafwerkzaamheden. In ieder geval zeven bomen moeten worden gekapt en bij de overige exemplaren is extra onderzoek nodig.

De gemeente werd eind vorige week geïnformeerd over een naar eigen zeggen ‘ernstig graafincident’. Vanwege ‘ondeugdelijk’ uitgevoerde graafwerkzaamheden is onherstelbare schade ontstaan aan ten minste zeven bomen. Het gaat om zes exemplaren aan de Doctor Ariënslaan en één aan de Renesselaan.

Het werk werd uitgevoerd in opdracht van kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF). In het hele werkgebied staan ruim zevenhonderd bomen. Door adviseurs van de gemeente is bepaald dat mogelijk vierhonderd bomen wortelschade hebben opgelopen. Deze bomen zijn allemaal tussen de 17 en 50 jaar oud.

Trekproef

Deze bomen worden allemaal onderzocht om te kijken of er sprake is van een veiligheidsrisico. Het onderzoek start met zo’n 125 bomen, waarvan naar verwachting het risico het grootst is. De wortels worden voorzichtig uitgegraven om te kijken of er schade is. “Indien dat het geval is wordt een trekproef gedaan”, aldus de gemeente. Het streven is om zoveel mogelijk bomen te behouden.

De werkzaamheden zijn per direct stilgelegd. De gemeente wil eerst afspraken met ODF maken die garanderen dat herhaling voorkomen wordt. “In afwachting daarvan zullen de werkzaamheden in De Meern niet hervat worden en de werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt niet opgestart worden.”

Kosten

De kosten voor het onderzoek worden doorberekend aan ODF. Het bedrijf zou hiermee hebben ingestemd en toont zich volgens de gemeente schuldbewust. ODF neemt verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.