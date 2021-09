Mogelijk kan het nieuwe evenemententerrein in Merwede dit jaar nog in gebruik worden genomen

Zodra Beton T, een open plek in Merwede, aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet kunnen er evenementen georganiseerd worden. De gemeente Utrecht verwacht dat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in september of oktober van dit jaar met het advies komt.

Beton T is een betonplaat die in 2019 is overgebleven na de sloop van een hal die naast Vechtclub XL aan de Koningin Wilhelminalaan stond. De vloer is bewust bewaard gebleven om ruimte te bieden aan tijdelijke initiatieven.

Sinds 2019 is er echter nooit iets georganiseerd op Beton T. De Utrechtse fractie van D66 stelde daarom eerder deze zomer schriftelijke vragen over de kwestie. De partij wilde onder andere weten waarom het proces zo lang duurt.

Aanzienlijk

De gemeente schrijft nu in een reactie op de vragen dat de realisatie van het initiatief ‘aanzienlijk’ meer tijd heeft gekost dan was voorzien. Er wordt in de toekomst daarom bij vergelijkbare projecten gekozen voor een andere manier van werken.

Voordat Beton T in gebruik genomen kan worden moet het veiligheidsonderzoek worden afgerond. De gemeente verwacht deze maand of volgende maand een advies te krijgen van VRU. “Bij een positief advies kan de huurovereenkomst worden getekend, bij een onverhoopt negatief advies wordt de huurovereenkomst indien nodig aangepast”, schrijft de gemeente Utrecht.