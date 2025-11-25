Mogelijk meer arrestaties tijdens jaarwisseling en gemeente houdt ondanks verbod rekening met extra vuurwerk

Als er komende jaarwisseling in Utrecht weer ongeregeldheden zijn, wil de politie meer dan de jaren ervoor inzetten op het arresteren van relschoppers. Dit is onderdeel van een nieuwe ‘repressieve’ aanpak, waarbij de raddraaiers zoveel mogelijk de consequenties moeten voelen van hun daden. Daarnaast zegt de gemeente er rekening mee te houden dat sommige Utrechters dit jaar grote hoeveelheden vuurwerk inkopen ondanks het afsteekverbod.

In Utrecht heeft een onafhankelijk burgerberaad het college vorig jaar al geadviseerd om de jaarwisseling in de stad vuurwerkvrij te maken. Hier is destijds gehoor aan gegeven, en ook dit jaar geldt in Utrecht een afsteekverbod. Ook heeft de landelijke politiek zich over de kwestie gebogen en heeft besloten dat vanaf volgend jaar – in 2027 – een landelijk vuurwerkverbod geldt.

“We houden er rekening mee dat dit aankomende landelijke verbod aanleiding is voor sommige inwoners om nog eenmaal grootschalig vuurwerk in te kopen en af te steken, ondanks dat het in Utrecht verboden is om vuurwerk af te steken”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Uitwassen

De jaarwisseling in Utrecht is ondanks het afsteekverbod vorig jaar niet vlekkeloos verlopen. Zo moest de Mobiele Eenheid van de politie in actie komen op de Marshalllaan en de Theemsdreef. Daarnaast werden hulpverleners bekogeld met zwaar en illegaal vuurwerk. “Het is een wonder dat hier geen slachtoffers bij zijn gevallen”, aldus de gemeente.

Daarbij schrijft het college dat dit gedrag van sommige inwoners niet geaccepteerd kan worden, en dat binnen de driehoek uitgebreid gesproken is over hoe zulke uitwassen komende jaarwisseling voorkomen kunnen worden.

Preventieve maatregelen

Ten eerste wordt er een hele lijst aan preventieve maatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld via een flyer duidelijk gemaakt dat er ook dit jaar weer een afsteekverbod geldt in Utrecht. Ook brengen jongerenwerkers bezoeken aan scholen en sportclubs om jongeren in te lichten.

Jongerencentra blijven daarnaast tijdens de jaarwisseling geopend. Er kunnen gebiedsverboden worden opgelegd en er zijn zogenoemde hotspots aangewezen. “Op en rondom deze locaties acht de driehoek het risico op openbare ordeverstoringen tijdens de jaarwisseling het grootst.” Op deze plekken wordt bijvoorbeeld extra gesurveilleerd, komt cameratoezicht en worden jongerenwerkers ingezet.

Repressie

De gemeente schrijft dat het ingewikkeld is om personen, die zich tijdens de jaarwisseling misdragen, op te pakken. “De inzet van de politie is gericht op het veilig kunnen werken van hulpverleners, de politie zelf, maar ook de brandweer en ambulancepersoneel.”

Toch wil de politie dit jaar de capaciteit om aanhoudingen te verrichten vergroten. “Vanwege operationele redenen kunnen we over de genomen en te nemen maatregelen van de politie vooraf niet verder uitweiden.”

Vuurwerkteam

Vanaf medio december krijgt Utrecht een vuurwerkteam. “Dit team surveilleert op locaties waar veel klachten over vuurwerkoverlast bij de gemeente binnenkomen.” Naarmate het einde van het jaar dichterbij komt, wordt de inzet van dit team verdubbeld.

Tot slot maakt het Openbaar Ministerie ook dit jaar weer capaciteit vrij voor (super)snelrechtzittingen. “We hebben rekening gehouden met verschillende scenario’s en zijn flexibel ingericht om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Met de voorgenomen maatregelen hebben wij er, gezien het huidige informatiebeeld, vertrouwen in dat we ons met alle relevante partners goed voorbereiden op de komende jaarwisseling.”