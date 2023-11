Mogelijk morgen opnieuw demonstratie van pro-Palestijnen op station Utrecht Centraal

Station Utrecht Centraal is donderdag mogelijk weer het decor van een pro-Palestina demonstratie. Op sociale media worden mensen namelijk opgeroepen om op verschillende stations in Nederland samen te komen voor een zogenoemde sit-in. Het is dan de tweede keer in korte tijd dat in Utrecht zo’n protest plaatsvind.



De demonstratie komt precies een week nadat de eerste sit-in plaatsvond op Utrecht Centraal. De vorige demonstratie was volgens de gemeente niet aangekondigd, en zorgde voor de nodige discussie bij zowel publiek als de gemeente zelf. Zo zou er onder andere de leus ‘from the river to the sea, Palestine will be free’ geroepen zijn.

“Ik ben me er zeer van bewust dat deze leus kan leiden tot gevoelens van onveiligheid en onverdraagzaamheid en kan worden gezien als een oproep tot geweld”, zei burgemeester Sharon Dijksma in een reactie op de demonstratie. “De samenloop van het scanderen van de leuzen met de herdenking van de Kristallnacht maakt dit extra pijnlijk. Ik roep iedereen op tot verdraagzaamheid en het tegengaan van polarisatie in onze stad.”

Schriftelijke vragen

Ook zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college door de lokale fracties van UtrechtNu!, VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht. Hierin wordt met name de zorg uitgesproken over potentiële steunbetuigingen aan Hamas, een organisatie die in Nederland is aangemerkt als terroristisch. Deze vragen zijn nog niet beantwoord door het college.

MiGreat, de organisatie die oproept tot het protest, roept tot slot niet alleen op om in Utrecht te protesteren, maar ook in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Breda, Eindhoven en Almere. Al deze demonstraties beginnen om 18.00 uur.