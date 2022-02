Mogelijk nieuwe coffeeshop op Elektronweg in Utrecht; betrokkenen kunnen reageren op de plannen

De gemeente Utrecht heeft een aanvraag gekregen voor het openen van een nieuwe coffeeshop aan de Elektronweg op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Het college van B&W staat naar eigen zeggen positief tegenover de locatie en heeft de plannen ter inzage gelegd.

Volgens het gemeentebestuur zou de locatie aan de Elektronweg geschikt zijn omdat die buiten een woonwijk op een industrieterrein en aan verschillende uitvalswegen ligt. De plek voldoet volgens de gemeente aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid.

Een nieuwe coffeeshop zorgt voor spreiding van het aanbod door Utrecht, waardoor de druk op andere coffeeshops in de stad afneemt. Te weinig locaties in de stad kan volgens de gemeente negatieve gevolgen hebben, waaronder illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops. Dat kan dan weer leiden tot overlast voor de buurt.

In Utrecht is vastgelegd dat ruimte is voor maximaal zeventien coffeeshops. Op dit moment zijn er elf en dus is er binnen het beleid ruimte voor nieuwe locaties. Coffeeshophouders die een nieuwe coffeeshop willen beginnen, moeten voldoen aan een aantal eisen. Ze moeten een beheerplan maken, waarin ook afspraken over de veiligheid van de omgeving zijn opgenomen. Shophouders moeten beveiligers inzetten en overlast voorkomen.

Informatieavond

De gemeente erkent dat de aanvraag voor de coffeeshop vragen kan oproepen bij ondernemers, organisaties en bewoners in de buurt van de Elektronweg. Voor direct betrokkenen wordt een informatieavond georganiseerd, waar meer wordt verteld over de aanvraag. Daar is ook de coffeeshophouder aanwezig, die uitleg kan geven over het beheerplan dat overlast moet beperken.

Betrokkenen kunnen ook reageren op de aanvraag voor de coffeeshop door bij de gemeente een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen worden volgens de gemeente meegewogen voordat een vergunning wordt verleend.

