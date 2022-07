Mogelijk worden er straks in zes weken tijd 227 statushouders gehuisvest in Utrecht Archieffoto Overvecht

Het lijkt erop dat er vanaf 1 augustus tot medio september zo’n 227 statushouders gehuisvest kunnen worden in Utrecht. De prognose is namelijk dat er per week gemiddeld 42 sociale huurwoningen in de stad vrijkomen en in de bovengenoemde periode gaat 90 procent van de vrijgekomen woningen naar statushouders.