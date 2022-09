Mogelijk wordt het voor eigenaren van Utrechtse monumenten makkelijker om zonnepanelen te plaatsen

Mogelijk wordt het voor eigenaren van Utrechtse monumenten binnenkort makkelijker om zonnepanelen op het dak te leggen. De gemeente onderzoekt momenteel namelijk of deze onder bepaalde omstandigheden zonder vergunning geplaatst kunnen worden.

Het gaat voor de duidelijkheid alleen om zogenoemde gemeentelijke monumenten. Voor rijksmonumenten gelden namelijk de regels die in Den Haag zijn bepaald. Nu is het zo dat een eigenaar van een gemeentelijk monument in Utrecht voor de aanleg van zonnepanelen te allen tijde een vergunning moeten aanvragen.

Vergunning

Het plan wordt afgestemd met verschillende afdelingen, waaronder toezicht en handhaving én de Commissie Welstand en Monumenten. Uit een overzicht van alle aanvragen die tussen 2012 en 2021 zijn gedaan blijkt echter dat in de meeste gevallen de vergunning wordt toegekend.

“Van 2012 tot en met november 2021 zijn 108 vergunningaanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen ingediend. Daarvan zijn er 77 vergund, drie waren nog in behandeling, zeven aanvragen zijn buiten behandeling gebleven en 17 aanvragen zijn op eigen initiatief van de aanvrager ingetrokken. Slechts vier aanvragen zijn afgewezen”, is te lezen in een brief aan de raad.

Voorwaarden

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is – ook op juridisch gebied – dat zonnepanelen zonder vergunning op een gemeentelijk monument geplaatst kunnen worden. Een van de voorwaarden is wel dat de panelen uit het zicht van de openbare weg komen te liggen, dus bijvoorbeeld op een plat dak of aan de achterzijde van het gebouw.

De gemeente is langer bezig het verduurzamen van monumenten te stimuleren. In november 2021 werd bijvoorbeeld het streven bekendgemaakt om de CO2-uitstoot van monumenten in 2030 40 procent naar beneden te krikken en in 2040 zou dan zelfs 60 procent minder moeten zijn ten opzichte van nu.