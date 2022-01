Mogelijke herinrichting Kanaalweg en Leidseweg nabij Muntbrug in Utrecht

De gemeente Utrecht onderzoekt of delen van de Kanaalweg en de Leidseweg autovrij gemaakt kunnen worden. Het doel is om meer ruimte creëren voor wandelaars, fietsers en groen. De plannen lopen vooruit op het project Rondje Stadseiland, waarbij de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal aantrekkelijker gemaakt worden voor recreatie.

Beide delen van de Leidseweg en Kanaalweg zijn een fietsstraat waar de auto te gast is. Het stuk van de Kanaalweg dat mogelijk autovrij wordt begint bij de Muntbrug en eindigt bij de Ravellaan. Voor de Leidseweg gaat het om de aftakking naar het Merwedekanaal, en om het stuk vanaf de aftakking tot aan de Muntbrug.

Dit zou betekenen dat de Leidseweg doodloopt voor auto’s en dus zou deze van een eenrichtingsweg in een tweerichtingsweg veranderen. Om de verkeerssituatie aan het nieuwe eind van de Leidseweg veilig te houden, komt er een keermogelijkheid. Voor bestemmingsverkeer zou volgens de plannen een uitzondering gaan gelden.

Riool

Volgens de gemeente zal het in ieder geval nog een paar jaar duren voordat de plannen worden gerealiseerd, en bovendien wordt benadrukt dat het nog niet zeker is of alles doorgaat.

Binnenkort moet het gebied sowieso op de schop omdat de riolering toe is aan vernieuwing. Dat is dan ook de reden geweest voor de gemeente om deze plannen nu al te presenteren.

