Mogelijkheid van trappen bij Moreelsebrug moet grondiger onderzocht worden

Voordat er trappen van de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal komen, moet er grondiger onderzoek worden gedaan. Dat is de conclusie van de gemeente, ProRail en NS op basis van het eerste onderzoek.

Het is een langgekoesterde wens van veel forensen en de voltallige gemeenteraad: trappen van de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal. De trappen mogen er echter niet zomaar komen. Met Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, is namelijk afgesproken dat er geen trappen komen, behalve als de veiligheid in het geding komt door toenemend reizigersverkeer.

Vorig jaar heeft ProRail aangegeven dat de enorme drukte bij de sporen om extra maatregelen vraagt. Rond dezelfde periode startte de gemeente een onderzoek naar reizigersstromen rondom het station.

Beperkt

“Op basis van de resultaten van het loopstromenonderzoek hebben we samen met ProRail en NS geconcludeerd dat dit onderzoek nog te beperkt is om een evenwichtig besluit te kunnen nemen over de aanleg van de trappen”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

In het huidige ontwerp van de trappen zijn zaken als toegangspoortjes naar de perrons, kaartverkoopautomaten en bewegwijzering niet meegenomen. Dit is volgens de gemeente wel nodig om uiteindelijk een goed beeld te krijgen van de reizigersstromen. Deze voorzieningen kunnen vooral tijdens spitsmomenten de loopstromen beïnvloeden.

Bus en tram

Daarnaast wil de gemeente onderzoeken wat de invloed op reizigersstromen is van trappen naar de busperrons en tramperrons. Dit is in het eerste onderzoek niet meegenomen. “Ook hiervoor moet een ontwerp uitgewerkt worden dat vervolgens in de uitbreiding van het loopstromenonderzoek kan worden meegenomen.”

De gemeente gaat nu dus een uitgebreider loopstromenonderzoek doen, waarbij ook de verschillende voorzieningen zoals poortjes én trappen naar de bus- en tramperrons zijn meegenomen. Daarnaast worden ook de juridische procedures onderzocht. “Pas dan kan een afweging om de trappen wel of niet te realiseren op basis van onder andere veiligheid worden gemaakt.”