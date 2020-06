Molen aan de Adelaarstraat in Utrecht draait weer af en toe

De historische molen aan de Adelaarstraat in Utrecht is weer draaiend te zien. Nu nog sporadisch omdat het om proefdraaien gaat. Dit gebeurt om de molen weer helemaal werkend te krijgen.

De ronde stenen molen met de naam Rijn en Zon is de hoogste van de provincie Utrecht. Het bouwwerk komt uit 1913 en had een voorganger die op het Paardenveld stond. Die molen werd echter gesloopt en de nieuwe kwam op de huidige plek. De gemeente is sinds de jaren ’70 eigenaar van het gebouw.

Tekst gaat verder onder video

Draaien

Hoewel de molen prachtig is om te zien, zorgt het bouwwerk ook voor uitdagingen. Een molen hoort namelijk te draaien, en daar is deze niet heel goed in. In 2015 werd daarom een renovatie aangekondigd, toen stonden de wieken al jaren stil.

De volledige molenkap is gerestaureerd en de wieken zijn vervangen. In 2016 werden de opknapwerkzaamheden feestelijk beëindigd. Later bleek echter dat onderdelen van de wieken niet goed waren. De afgelopen jaren is er wel aan gewerkt, maar de molen was voorheen niet draaiend te zien.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Afgelopen week was er ineens goed nieuws. Meerdere omwonenden stuurden filmpjes op waarop de molen draaiend was te zien. De gemeente laat weten dat de werkzaamheden nog lopen, maar er is wel begonnen met proefdraaien. Dit zal de komende weken nog vaker gebeuren. Daarmee wordt de afstelling van de molen verbeterd en kan de molen weer volledig werkzaam worden. Het proefdraaien is onderdeel van die werkzaamheden. Wanneer de molen weer echt klaar helemaal is, is helaas nog niet bekend.