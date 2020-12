Mondkapjes vanaf vandaag verplicht in alle publieke binnenruimtes

Vanaf 1 december is het wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels, musea, kappers, bibliotheken en het stadskantoor. Utrechters die geen mondkapje dragen, riskeren een boete van 95 euro.

De regel geldt nu ook voor het onderwijs, voor kinderen vanaf 13 jaar. Op school of in het theater mogen mensen het mondkapje alleen afdoen zodra ze op een stoel zitten. Bij kappers is dat niet het geval.

Winkeliers en ondernemers moeten bezoekers erop wijzen dat een mondkapje verplicht is. Zij kunnen echter geen boetes uitdelen. Als bezoekers toch weigeren een mondkapje te dragen, dan mag een winkel hen de toegang weigeren. Ook kan de ondernemer bij problemen een agent of boa inschakelen. Die kijken per geval wat een redelijke aanpak is.

Uitzondering

Mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen, krijgen een uitzondering op de mondkapjesplicht. Dat kunnen mensen zijn met een motorische of fysieke afwijking, een verstandelijke beperking, angststoornis, hyperventilatie of PTSS.

Hoewel de mondkapjesplicht niet wettelijk geldt voor het UMC Utrecht, verzoekt het ziekenhuis toch dringend om er wel één te dragen. Mensen die geen mondkapje hebben, krijgen die bij de ingang.