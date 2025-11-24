Monopoly in Utrechts jasje: duurste straat voor FC Utrecht

Utrecht heeft sinds kort haar eigen Monopoly. In deze versie kun je eigenaar worden van verschillende straten uit onze Domstad, zoals Hoog Catharijne en Ledig Erf.

Marco Meeuwsen, eigenaar van Plus Meeuwsen, ontwierp het spel. “Ik merk dat alles met een lokale touch heel goed verkoopt. Van kerstballen tot deurmatten.” Daarom bedacht hij een nieuwe, lokale versie van Monopoly, die volledig in het teken staat van onze stad.

Hij koos middels een plattegrond van de stad welke straten hij op het bord wilde. Marco: “Ik heb expres met een knipoog de Plantage de goedkoopste straat gemaakt, omdat daar mijn winkel zit. En als echte voetballiefhebber heb ik natuurlijk de duurste en mooiste straat aan het Herculesplein gegeven.” Britt Staal vroeg hij voor de foto’s op het bordspel.

Liefhebbers van het spel moeten er wel snel bij zijn. Het is enkel te koop bij Plus Meeuwsen op de Plantage en er is maar een beperkt aantal beschikbaar. “Er worden geen extra spellen bijgemaakt, dus op is écht op”, zegt Marco.