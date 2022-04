Monumentale directievilla Cereolfabriek krijgt toekomst als locatie voor Wijkbureau West

De monumentale directievilla van het Cereol-complex in de Utrechtse wijk Oog in Al heeft een nieuwe bestemming gekregen. Wijkbureau West neemt na de verbouwing intrek in het pand. Naar verwachting kunnen in het najaar van 2023 de deuren open.

Eerst staat er een grondige onderhoudsbeurt op het programma. Zo krijgt de villa een goede isolering. De binnentuin wordt opgeknapt. Dat wil de gemeente samen met de directe omwonenden gaan doen. Het idee is om vegetatie te planten die aansluit op het bestaande groen.

De afdeling Erfgoed ziet toe op het behouden van de monumentale waarden van het rijksmonument. Sterker nog: historische onderdelen van het interieur en exterieur die in het verleden zijn verwijderd komen weer terug. Een gasaansluiting daarentegen heeft de villa straks niet meer.

Vervallen

Het Cereol-complex werd begin deze eeuw opgeknapt, maar de directievilla aan de Everard Meijsterlaan bleef er vervallen bijstaan. Sinds 2013 was het pand anti-kraak. GroenLinks uitte al zorgen over de staat van de villa en niet lang daarna liet de gemeente weten alleen noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Met de vondst van Wijkbureau West als nieuwe gebruiker van het pand, kan ook worden begonnen aan het grotere onderhoud. De plannen daarvoor zijn ingediend. De gemeente wil op donderdag 21 april met omwonenden en het Wijkbureau West praten over de restauratieplannen en de nieuwe invulling van het pand.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.