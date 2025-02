Monumentale hekken bij Muntsluis in Utrecht krijgen opknapbeurt

De monumentale hekken bij de muntsluis in Utrecht worden medio deze maand weggehaald en opgeknapt. Het middeneiland, de plek waar de hekken omheen staan, blijft toegankelijk.

Het hekwerk rond de sluis heeft een monumentale status. Hierdoor mag de constructie niet worden vervangen, maar is restauratie wel toegestaan. “Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een proef gedaan door experts met historische kennis, om te bepalen hoe we de restauratie het beste kunnen uitvoeren”, schrijft Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat haalt de hekken halverwege februari weg. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Er wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur gewerkt. In het midden van het eiland blijft zo’n acht meter aan ruimte over die gebruikt kan worden door fietsers en wandelaars.

Werkplaats

Het hekwerk wordt vervolgens in een werkplaats gerestaureerd om, zoals Rijkswaterstaat het omschrijft, de kwaliteit beter te controleren en milieuvriendelijker te werken. “Dit betekent dat het hekwerk zijn huidige uitstraling behoudt.”

Als vervanging komen er tijdelijk bouwhekken rond het middeneiland. De verwachting is dat het monumentale gerestaureerde hekwerk in mei weer wordt teruggezet.