Monumentale hekken bij Muntsluis in Utrecht weer teruggeplaatst

De monumentale hekken van de Muntsluis zijn weer teruggeplaatst. In de afgelopen maanden werd het hekwerk opgeknapt. De hekken werden in een werkplaats opgeknapt.

Het hekwerk rond de sluis heeft een monumentale status. Hierdoor mag de constructie niet worden vervangen, maar is restauratie wel toegestaan. “Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een proef gedaan door experts met historische kennis, om te bepalen hoe we de restauratie het beste kunnen uitvoeren”, schreef Rijkswaterstaat eerder.

Gestraald

De hekken werden in februari van dit jaar weggehaald. In de loop van de laatste paar weken zijn ze weer teruggeplaatst. Het originele materiaal is zoveel mogelijk behouden en hersteld.

“De hekwerken zijn gestraald om roest te verwijderen. Grote putten en gaten die door roest waren ontstaan, zijn dichtgelast”, schrijft Rijkswaterstaat. ” Delen die niet meer hersteld konden worden, zijn vervangen.” Vervolgens zijn de hekken geverfd.

Het hekwerk moet de komende jaren weer mee kunnen, zegt Rijkswaterstaat.