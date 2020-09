Monumentale huizen in Utrecht-Oost moeten door renovatie duurzamer worden

Woningcorporatie Bo-Ex gaat 84 monumentale huurwoningen aan de Rembrandtkade en Albert Neuhuysstraat onder handen nemen. De woningen uit de jaren ’20 moeten door de renovatie duurzaam en energiebesparend worden.

‘Het Nieuwe Woonhuis’ is een complex in Utrecht-Oost met 84 betaalbare huurwoningen in de stijl van de Amsterdamse School. De woningen hebben een bouwjaar in de eerste helft van de jaren ’20. ’Nieuw’ zijn ze dus niet bepaald meer. Daar gaat wooncorporatie Bo-Ex iets aan veranderen.

Van E naar A

Vocht, tocht, koude en schimmel zijn volgens de woningcorporatie voorkomende problemen in het complex. Daarbij moet er iets worden gedaan aan het energieverbruik in het verouderde pand.

De renovatie moet ervoor zorgen dat de bewoners er warm en droog kunnen wonen. Het gemiddelde energielabel E wil Bo-Ex daarbij opkrikken naar label A. Dit alles moet gebeuren zonder de originele architectuurstijl van dit ‘Utrechtse icoon’ aan te tasten.

In oktober is de woningcorporatie van plan te starten met het onderhoud en de renovatie van Het Nieuwe Woonhuis.