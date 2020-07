Monumentale Utrechtse gevel heeft een schilderbeurt nodig

Deze monumentale gevel aan de Ganzenmarkt is toe aan een schilderbeurt. De gemeente laat maandagmiddag weten contact op te nemen met de beheerder. Er gaat een boeiend verhaal schuil achter deze gevel, want hij zou eigenlijk gesloopt worden maar in een paar maanden tijd zorgde een succesvolle petitie ervoor dat het in 2014 een monument werd. Arjan den Boer schrijft er uitgebreid over in de meest recente DUIC-krant.

De gevel is opvallend door zijn uiterlijk, niet iedereen vindt hem mooi. Maar de sloopplannen in 2014 konden op genoeg kritiek rekenen en een petitie om het een gemeentelijk monument te maken had succes.

De sticker van de supermarkt noemt Arjan den Boer in zijn meest recente publicatie over de gevel ‘architectuur-icoon onwaardig’. Maar nu blijkt dat de gevel ook is voorzien van de benodigde graffiti. Iets wat overigens al eerder gebeurde.

Een medewerker van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft de pui bekeken. Het advies is om delen van de pui over te schilderen. De gemeente neemt contact op met de beheerder met het verzoek om delen van de gevel te schilderen.

De gemeente verwijdert graffiti van particuliere eigendommen gratis als daar melding van wordt gedaan.