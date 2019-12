Mooi Lingerie; al 12 jaar stijladvies

Heerlijk om te krijgen en leuk om cadeau te doen. Lingerie is altijd een goed idee, iets wat ze bij Mooi Lingerie in de Vinkenburgstraat alleen maar zullen beamen. Ondernemers Mary en Erik startten hun zaak twaalf jaar geleden en kozen daarbij heel bewust voor Utrecht. En gelukkig maar, want een grote schare aan vaste én nieuwe klanten weet de winkel steeds weer te vinden.

“Lingerie is niet iets wat je online koopt”, vertelt Mary. “Dat moet je ook echt niet willen.” De grote kracht van Mooi Lingerie is dan ook het stijladvies en de persoonlijke aandacht. “Het personeel wordt intensief getraind”, gaat Mary verder. “Wat zoek je en wat past bij je? Dat is echt waar het om draait. En daarnaast is het natuurlijk leuk om een klant ook eens iets heel anders te laten proberen. Iedereen met een glimlach en een goed gevoel de deur uit, dat is mijn doel.”

Dat comfort bij lingerie en badmode van belang is, is duidelijk, het moet ten slotte lekker zitten. Maar natuurlijk wil je ook dat het mooi staat en ook daar helpt Mary graag bij. “Een goede pasvorm is ontzettend belangrijk en daarbij wil je misschien ook mee met de laatste mode.” Wat die mode dan is? “Het nieuwe seizoen zien we heel veel kant en wordt blauw het nieuwe zwart. Al zien we rond de feestdagen toch altijd nog veel zwart en rood. Ook bralette’s zijn heel erg in. We hebben mooie spullen in de collectie van onder ander Marie Jo, Prima Donna, L’Aventure en Twist. Genoeg voor onder de kerstboom dus. Of gewoon omdat het kan.”

Mooi Lingerie, Vinkenburgstraat 12

www.mooi-lingerie.nl