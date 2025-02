Moreelsepark in Utrecht wordt opnieuw ingericht; fietsen verdwijnen en nieuwe horeca opent deuren

De herinrichting van de straat Moreelsepark in Utrecht start maandag. Zo wordt het voetpad opnieuw bestraat, komen er nieuwe bomen, wordt de verlichting aangepast en gaan de deuren van horecazaak De Apotheek open. Ook is het de bedoeling dat fietsen hier voorgoed verdwijnen.

“Nu de nieuwe gevel van Hoog Catharijne aan de straat Moreelsepark is opgeleverd, start de gemeente met de inrichting van de openbare ruimte”, is te lezen in een brief aan omwonenden. Zo wordt onder meer het voetpad langs deze gevel opnieuw bestraat.

Tijdens het bestraten komen er ook metalen ‘punaises’ ter hoogte van de Catharijnesingel die het terras van de nieuwe horecazaak De Apotheek markeren. Deze onderneming opent begin maart de deuren.

Fietsen

De bomen krijgen grotere groenvakken met een rand van natuursteen. “Zo kunnen er geen fietsen meer tegen de bomen worden gezet”, meent de gemeente. Ook worden er twee bomen geplant ter vervanging van twee exemplaren die eerder gekapt moesten worden.

Daarnaast komt er een nieuwe plantenbak, worden de bestaande bakken met planten gevuld en krijgen de lichtmasten een andere plek. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden moeten de fietsen uit het gebied verdwijnen. “Er komen borden om mensen te informeren. Fietsen kunnen tijdens en na de herinrichting gestald worden in de Stationspleinstalling.”

Parkeren

Tot slot verdwijnen er in parkeergarage P1 plekken voor auto’s om ruimte te maken voor ongeveer 2.300 fietsparkeerplekken. Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne en de parkeergarage, is hier momenteel samen met de gemeente mee bezig. De ingang van deze stalling komt tussen De Apotheek en de ingang van Hoog Catharijne.