Morgen beginnen de werkzaamheden aan de Herculeslaan in Utrecht; auto’s moeten omrijden

Een deel van de rijweg van de Herculeslaan in Utrecht wordt maandag opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden moeten automobilisten omrijden.

Het gaat alleen om de rijbaan richting het centrum van de stad. Maandag beginnen de werkzaamheden op het deel tussen de Weg tot de Wetenschap en de Kromhoutkazerne, en deze worden naar verwachting dinsdag afgerond.

De tweede fase van de werkzaamheden duren van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 maart. Dan wordt de Herculeslaan tussen de Kromhoutkazerne en de Stadionweg opnieuw geasfalteerd.

Omrijden

Auto’s moeten tijdens het werk omrijden via de Laan van Maarschalkerweerd, Koningsweg en Tamboersdijk. Ook bus 41 die tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede rijdt moet omrijden en er vervallen tijdelijk een aantal haltes. Bekijk voor meer informatie de reisplanner.

Vorig jaar is de rijbaan van de Herculeslaan richting het Utrecht Science Park al opnieuw geasfalteerd. “Nu is de rijbaan richting het centrum aan de beurt”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.