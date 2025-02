Motie aangenomen voor meer nachtcultuur in Utrechtse wijk Overvecht 

Student & Starter, D66 en CDA willen meer ruimte voor nachtcultuur in de Utrechtse wijk Overvecht. In de huidige omgevingsvisie Overvecht 2040, een plan dat een beeld geeft over hoe de wijk er over vijftien jaar uit moet zien, is volgens hen onvoldoende aandacht voor deze culturele voorziening en zij dienden dan ook een motie in.

Overvecht staat de komende jaren voor grote veranderingen. Als het aan de gemeente ligt komen er nieuwe woningen, komt er meer groen, wordt het openbaar vervoer aangepakt en wordt de wijk verkeersveiliger.

Levendigheid in de wijk

Daarnaast is er in de plannen ruimte gereserveerd voor 5.000 vierkante meter aan betaalbare culturele broedplaatsen. Dit voorstel kwam voort uit eerdere kritiek op het gebrek aan ontmoetingsplekken in de plannen voor de wijk, zoals horeca en nachtcultuur.

Hoewel de toevoeging van meer ruimte voor cultuur een stap in de goede richting is, vinden de indieners van de motie dat er nog te weinig ruimte is gecreëerd voor nachtcultuur. Zij benadrukken dat nachtcultuur niet alleen bijdraagt aan de levendigheid en sociale cohesie in de wijk, maar ook werkgelegenheid creëert en cultuur toegankelijk maakt voor een breder publiek.

Vergeleken met andere Utrechtse wijken kent Overvecht relatief weinig ontmoetingsplekken en ruimte voor nachtcultuur. Volgens de partijen speelt de huidige omgevingsvisie daar nog niet genoeg op in.

Motie

Vorige week stemde de gemeenteraad over de motie ingediend door Student & Starter, D66 en CDA. De meerderheid van de raad stemde voor en dus werd de motie aangenomen. ChristenUnie, DENK, EenUtrecht, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair, Volt en VVD stemden tegen het voorstel.