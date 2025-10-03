Motie over boycot Israël toch aangenomen, ook Utrechtse culturele organisaties spreken zich uit

Een motie over een boycot van Israëlische producten en organisaties is dit keer aangenomen. Eerder kreeg de motie geen meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad, maar gisteren toch wel. Ook verschillende Utrechtse culturele instellingen zeggen niet meer samen te werken met Israëlische culturele instellingen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad, 73 procent, stemde gisteren voor de motie ‘Inkopen als mensenrechtenstad’. De motie was dit keer anders verwoord dan de vorige.

In de aangenomen motie staat onder meer dat de samenwerking en/of inkoop met bedrijven met een vestigingsadres in Israël moet stoppen. Ook gaat de gemeente ‘geen nieuwe samenwerkingen aan met Israëlische bedrijven en andere bedrijven die aantoonbaar mensenrechten schenden’.

Daarnaast kreeg ook een motie die Israëlische sporters weert van sportevenementen in Utrecht een meerderheid van de stemmen. “Sporters en sportclubs, gevestigd in landen zoals Israël, die zich schuldig maken aan genocide, bezetting en apartheid en deelnemen aan sportwedstrijden in de stad, als ongewenst worden beschouwd in mensenrechtenstad Utrecht”, aldus de indieners.

‘Niet langer aan de zijlijn’

Honderden musea, theaters, festivals en andere culturele instellingen in Nederland en België zeggen ook niet meer samen te werken met Israëlische culturele instellingen. Dat maakten ze duidelijk door een lijst te ondertekenen. Dat is op dit moment door ruim 300 organisaties gedaan, ook door een aantal Utrechtse.

Zo staat bijvoorbeeld TivoliVredenburg op de lijst, maar bijvoorbeeld ook Stadsschouwburg Utrecht, De Helling, Centraal Museum, Theater Utrecht, International Literature Festival Utrecht en Theater Kikker/Podium Hoge Woerd.

“Wij, leden van de Nederlandse en Belgische cultuursector, wensen niet langer aan de zijlijn te blijven staan van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en een door alle gezaghebbende instituties erkende genocide op het Palestijnse volk”, schrijven de ondertekenaars.

En verder: “De boycot is expliciet niet gericht op individuen of hun afkomst, dus ook niet op Joden, of op Israëli’s als zodanig, maar op de medeplichtigheid van Israëlische instellingen en bedrijven aan de mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnen.”

Confrontatie en aangifte

In juli werd de motie tijdens de raadsvergadering, toen ingediend door inwoners, nog weggestemd. Dat leidde tot veel boosheid op de publieke tribune. Uiteindelijk liep het uit op een confrontatie tussen burgemeester Sharon Dijksma en pro-Palestina-demonstranten.

De gemeente Utrecht deed aangifte tegen “een klein aantal personen” die de burgemeester belaagden.

