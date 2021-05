Motoragent mishandeld in Utrechtse binnenstad: verdachte opgepakt voor poging tot doodslag

Een motorrijder van de politie is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Utrecht. Een man had de agent even daarvoor beledigd en verzette zich daarna hevig bij zijn arrestatie.

Het incident vond plaats op de Potterstraat in de Utrechtse binnenstad. In een bericht op sociale media is te lezen dat de motoragent ‘grof’ werd beledigd. “Dit naar aanleiding van een bekeuringssituatie.”

De agent besloot vervolgens de man aan te houden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “De man verzette zich zo hevig dat onze collega gewond raakte.”

Ziekenhuis

Uiteindelijk lukte het om de man in de boeien te slaan. Hij is opgepakt voor openbaar dronkenschap, belediging en poging tot doodslag. De agent is daarna voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

Vrijdagavond was het ook al onrustig op de Potterstraat. Toen was er een vechtpartij waar meerdere personen bij betrokken waren. De politie arresteerde toen vier verdachten.