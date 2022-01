Motoragent voorkomt dat man met twee messen in zijn hand Hoog Catharijne binnenloopt

Een man, die even daarvoor een motoragent had beledigd en bedreigd, wilde donderdag met twee messen in zijn hand het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne inlopen. De agent kon dit voorkomen door pepperspray in het gezicht van de verdachte te spuiten.

De motoragent werd volgens de politie uit het niets ‘flink’ beledigd door een man. Dit gebeurde op het Vredenburg. Toen de agent de man aansprak, haalde de verdachte twee messen tevoorschijn en zei hij dat de diender beter snel door kon lopen.

De motoragent schakelde versterking in van collega’s en hield ondertussen de verdachte in de gaten. Toen de agent zag dat de man, die nog steeds de twee messen in zijn hand hield, Hoog Catharijne binnen wilde lopen greep hij in.

Pepperspray

De agent spoot pepperspray in het gezicht van de verdachte en kon de man vervolgens met gepast geweld aanhouden. “De man zal zich moeten verantwoorden voor de rechter voor belediging, bedreiging en Wet Wapens en Munitie”, aldus de politie.

De verdachte zou ter hoogte van TivoliVredenburg ook al een omstander hebben bedreigd. De politie komt graag in contact met deze persoon.