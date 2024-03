Motorrijder gewond bij ongeluk met meerdere voertuigen op A2 bij Utrecht; ook ongeluk op omleidingsroute

Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A2 bij Utrecht is een motorrijder gewond geraakt. De weg is voorlopig dicht voor onderzoek. Er is een omleidingsroute ingesteld via de A27, maar de ANWB meldt dat ook daar inmiddels een ongeluk is gebeurd in de richting van Den Haag.



Het ongeluk met meerdere voertuigen op de A2 gebeurde rond 12.00 uur bij knooppunt Oudenrijn. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig en er kwam een traumahelikopter ter plaatse. Volgens de politie raakte bij het ongeluk een motorrijder gewond. Momenteel wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.

Vanwege het ongeluk en het onderzoek dat nu bezig is, zijn de verbindingswegen naar de A12 richting Arnhem en Den Haag dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg vanaf 15.00 uur weer wordt vrijgegeven.

Vanaf knooppunt Everdingen wordt het verkeer tot die tijd omgeleid. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A27, maar de ANWB meldt dat ook daar een ongeluk is gebeurd. Tussen Lexmond en Nieuwegein zijn daardoor twee rijstroken dicht, waardoor ook daar vertraging is.