Motorrijder gewond na aanrijding met busje op Blauwkapelseweg in Utrecht

Op de Blauwkapelseweg in Utrecht is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd. Bij het ongeval waren een motorrijder en een busje betrokken. De motorrijder raakte gewond.

Het ongeval gebeurde op vrijdagochtend rond 08.45 uur. Handhaving, politie en ambulance waren daarna snel ter plaatse. Het is onduidelijk wat de toestand van de motorrijder is.

Bussen van lijn 4 en lijn 55 reden tijdelijk een omleidingsroute, maar inmiddels kunnen de bussen weer de normale route rijden.

Op 29 januari gebeurde er ook al een ernstig ongeval op de Blauwkapelseweg. Daarvoor werd een traumahelikopter opgeroepen.

