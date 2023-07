Motorscooter scheurt met 110 km/h over fietspad in Utrecht tijdens achtervolging

In een poging aan de politie te ontkomen reed de bestuurder van een motorscooter dinsdag met 110 kilometer per uur over een druk fietspad in de Utrechtse wijk Overvecht. Na een val kon de wegpiraat in de kraag worden gevat.

Agenten van het basisteam Utrecht-Noord zagen de motorscooter dinsdag voor het rode verkeerslicht staan. De bestuurder viel op omdat hij geen helm droeg. Toen het licht op groen sprong ging de man er volgens de politie met een ‘bloedgang’ vandoor.

Hij reed met een snelheid van 110 kilometer per uur over het fietspad, terwijl het op dat moment volgens de agenten behoorlijk druk was. Na een korte achtervolging ging de bestuurder onderuit. De man raakte hierdoor niet gewond.

De bestuurder van de motorscooter is staande gehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en daarnaast kreeg hij een bekeuring voor het rijden zonder helm, het negeren van een stopteken en het rijden op een fietspad.