Muizen, kippen, cavia’s en katten: lichte daling dierproeven Universiteit Utrecht en UMC Utrecht

Honden, katten, varkens, konijnen, muizen en andere dieren worden ook in Utrecht gebruikt voor proeven. Het zijn er wel steeds minder. De gestage daling van het aantal dierproeven bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zette ook het afgelopen jaar door, zo blijkt uit het gezamenlijke Jaarverslag Dierproeven 2019. Vergeleken met 2018 is er een lichte daling: van 19.774 naar 19.078 dierproeven.

Sinds 2011 is het aantal dierproeven bij de instellingen gehalveerd, maar de daling vlakt al een aantal jaren af. Beide instituten willen zo min mogelijk dierproeven doen en zijn op zoek naar alternatieven. Een voorbeeld daarvan is het promoten van registratie vooraf van dierproeven, zodat onderzoekers sneller zien waar anderen mee bezig zijn en onderzoek niet dubbel wordt gedaan.

Muizen

Veruit de meeste dierproeven, 67,6 procent, worden gedaan met muizen. Gevolgd door ratten, kippen en runderen. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan dieren die bij minder dan 1 procent van de dierproeven gebruikt worden zoals schapen, geiten, honden, paarden, fretten en katten.

De Utrechtse instellingen laten weten voortrekker te willen zijn, niet alleen op het gebied van innovatie, kwaliteitsverbetering en registratie vooraf, maar ook wat betreft openheid.

De gezamenlijke Instantie voor Dierenwelzijn van de twee instituten houdt een website bij waar informatie te vinden is, zoals beleidsstukken en details over lopende onderzoeksprojecten met proefdieren.

Dierenwelzijn

Ook is er veel contact met politici en dierenwelzijnsorganisaties. Wim de Leeuw, hoofd van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht zegt hierover op de website van de Universiteit Utrecht: “We leren van elkaar. Aan polarisatie heb je niets. Als je in gesprek blijft, bereik je het meeste voor mens en dier. Zo krijgen we al jaren overleden huisdieren via het Dierdonorcodicil van Proefdiervrij, die elk een proefdier kunnen vervangen. Dit jaar bleken Animal Rights en knaagdierenopvang Het Knagertje bereid om te helpen met het zoeken naar herplaatsingsadressen voor overtollige knaagdieren. We hebben 155 muizen en 2 ratten kunnen herplaatsen. Het zijn kleine aantallen, maar elk dier telt. En het worden er in 2020 aanzienlijk meer.”