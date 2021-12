Museum Catharijneconvent wil bedreigde kerkinterieurs behouden

Museum Catharijneconvent doet samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar bedreigde interieurs van (voormalige) kerken. Op woensdag verschenen er vijf publicaties, die nieuw licht werpen op het onderwerp.

Veel kerken en kloosters moeten de deuren sluiten. Ze worden verkocht en vaak volgt daarop een herbestemming van het gebouw. Het interieur van de kerk of het klooster blijft daarbij niet altijd bewaard. Hoe zorg je ervoor dat niet alles verloren gaat? En wat moet je bewaren? Daar deed Museum Catharijneconvent onderzoek naar.

Typen

De publicaties van het museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken naar verschillende interieurtypen. Sommige interieurs zijn waardevoller dan anderen. Die zouden beter bewaard moeten blijven voor volgende generaties.

Niet iedereen herkent echter een waardevol kerkinterieur. “Ook zeer waardevolle kerkinterieurs vallen ten prooi aan de omstandigheden van deze tijd”, schrijft het museum. Als voorbeeld worden de interieurs van de Bossche Schoolkerken genoemd. Die zijn sober en strak, en worden daarom vaak achteloos ontmanteld.

Kunst

De publicaties zijn een resultaat van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit programma is in het leven geroepen om aandacht te besteden aan het erfgoed in onder meer kerken. Hier is vaak waardevolle kunst, houtsnijwerken en glas-in-lood te vinden.