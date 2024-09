Museum Hoge Woerd, Podium Hoge Woerd en Castellum Café in Utrecht voorlopig gesloten na instorten plafond

Het Museum Hoge Woerd, Podium Hoge Woerd en Castellum Café in Utrecht blijven voorlopig gesloten nadat vorige week een deel van het plafond instortte. Zolang het onderzoek nog loopt zijn bezoekers niet welkom.

Op donderdagmiddag 29 augustus 2024 is in Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn het grootste deel van het verlaagd plafond in het restaurant naar beneden gekomen. Hierbij is niemand gewond geraakt. Het pand is toen in z’n geheel gesloten.

Een extern bureau start aanstaande vrijdag 6 september met dit onderzoek. Tot het onderzoek is afgerond, blijft het paviljoen gesloten. Concreet betekent dit dat Museum Hoge Woerd, Podium Hoge Woerd en Castellum Café voorlopig niet toegankelijk zijn. Het buitengedeelte van Steede Hoge Woerd is wel open voor publiek.

Op dit moment is niet bekend hoelang het onderzoek precies gaat duren. De gemeente verwacht dat de onderzoekers enkele weken nodig zullen hebben. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt opnieuw gekeken wanneer en in welke vorm het paviljoen weer kan worden geopend.

Castellum Hoge Woerd is eigendom van de gemeente Utrecht. De gemeente staat in contact met de gebruikers van het pand, voor wie de tijdelijke sluiting grote consequenties heeft.