Het Utrechtse Museum Speelklok maakt eigen videogame

Museum speelklok heeft een game gelanceerd in Roblox, een online wereld waarin spelers zelf hun eigen games kunnen maken. Music Machine Monster, zoals de game heet, is gebaseerd op de collectie van het museum. Gedurende negen missies leren spelers over techniek en muziek, waarna ze uiteindelijk de eindbaas verslaan door zelf een muziekmachine te bouwen. Met de lancering hoopt het museum hun collectie naar een jong en wereldwijd publiek te brengen.

Wie aan de game begint, vindt zichzelf op de Speelklok Eilanden. De ooit harmonieuze eilanden, gebaseerd op Utrecht, zijn in chaos gestort nadat een ooit briljante uitvinder is veranderd in een monster. Er volgt een avontuur met het doel het monster te verslaan en de harmonie te herstellen. De speler komt langs instrumenten, maakt muziek op een stoep met pianotoetsen en vliegt op de lucht uit orgelpijpen.

Ebelin Boswinkel, hoofd presentatie bij Speelklok, is te spreken over het resultaat. “Het is zo ontzettend mooi om te zien hoe de eerste spelers van ‘Music Machine Monster’ vol enthousiasme en met rode konen hun avatar laten rondrennen op cilinders uit muziekmachines, onderweg zo veel mogelijk muzieknoten eten en gewichten ophijsen om zichzelf voor een val in lava te behoeden”, zegt ze. “Ze hebben geen idee dat ze eigenlijk alleen maar aan het leren zijn! Hoe tof wil je een museum hebben?”

Eerste robots

Wat het museum betreft is een game een logische aanwezigheid in de wereld van muziekmachines. Ze zien de historische muziekmachines in de collectie als de eerste robots, geprogrammeerd op eenzelfde manier als computers. Daarom proberen ze een brug te slaan tussen mechanische en digitale techniek.

Roblox is een van de populairste online platformen voor jongeren, met dagelijks 90 miljoen gebruikers. Het is grotendeels gratis te spelen. Speelklok is naar eigen zeggen het eerste Nederlandse museum dat een game heeft. Ook het jeugdjournaal is al een tijd in de digitale wereld te vinden, met een eigen tv studio.