Museumstuk: dieseltrein de Buffel in het Spoorwegmuseum

In deze rubriek duiken we diep in collecties van de verschillende musea die Utrecht rijk is. Elke keer lichten we een object uit.

Nergens zijn de objecten in de collectie zo groot als bij het Spoorwegmuseum. Hele treinen behoren tot de verzameling. Zo ook de Buffel. De officiële naam van het treintoestel is overigens de DM’90, waarbij de letters verwijzen naar Diesel Materieel. Met de opname in de collectie van het Spoorwegmuseum in 2018 nam de NS afscheid van het dieseltijdperk.

In de jaren ‘90 introduceerde de Nederlandse Spoorwegen een nieuw dieseltreinstel dat al snel de bijnaam Buffel kreeg. Officieel bekend als de DM’90, werd deze robuuste trein gebouwd door Talbot in Aken tussen 1996 en 1998.

De Buffel was destijds de opvolger van de oudere generatie dieseltreinen zoals de Plan U en de Blauwe Engel. Ook deze treinen behoren tot de collectie van het Spoorwegmuseum. En wie nog verder terug in de tijd wil; ook de laatste stoomtrein is te vinden in het museum.

Oekraïners evacueren

In totaal werden 53 tweedelige treinstellen geleverd. De Buffel was uitermate geschikt voor de niet-geëlektrificeerde spoorlijnen in Nederland. Vooral in het oosten en noorden van het land was dit treinstel jarenlang een vertrouwd gezicht. Er was voor 135 reizigers een zitplaats te vinden in de Buffel.

Toch betekende de elektrificatie van steeds meer spoorlijnen en de komst van nieuw materieel uiteindelijk het einde van de DM’90. Vanaf 2010 begon de uitfasering van de Buffels. Een deel van de treinen kreeg een tweede leven in Polen. Enkele treintoestellen zijn nog ingezet om inwoners van Oekraïne te evacueren na de Russische inval.

Voor liefhebbers van deze iconische trein is er goed nieuws: één Buffel is bewaard gebleven en te bewonderen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een passende plek voor een treinstel dat jarenlang het Nederlandse dieselnetwerk heeft gedomineerd.