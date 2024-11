Muurschildering eert het leven van Ezra die omkwam bij verkeersongeluk op Biltse Rading in Utrecht

Kunstenaar JanIsDeMan en de familie van Ezra, het kind dat vorig jaar om het leven kwam bij een ongeval op de Biltse Rading in Utrecht, hebben een muurschildering gemaakt. Het werk is te zien in de wijk Veemarkt en is een aandenken aan het slachtoffer.



Twee broertjes en hun oppas stonden vorig jaar april te wachten bij de oversteekplaats bij de Biltse Rading. Toen zij bij een groen licht wilden oversteken werd een van de jongetjes en de oppas geraakt door een auto die op dat moment door rood reed. Het jongetje en de oppas kwamen om het leven.

De wens voor dit kunstwerk komt van Philip, het broertje van Ezra, die zijn kleine broer verloor bij het tragisch verkeersongeluk. Om Ezra te blijven herinneren en zijn naam levend te houden, maakte de familie Dijkman samen met de kunstenaar JanIsDeMan een ontwerp.

Een tekening van Ezra zelf

De werkzaamheden zijn vrijdag 25 oktober begonnen en het eindresultaat is nu te zien. Er is gekozen voor een tweeluik. Aan de rechterkant is een tekening van Ezra zelf te zien, die hij ‘Feest’ noemde.



Tekst loop verder onder de foto

“Het verkreukelde van de tekening staat voor de feestelijkheid van een kinderleven en tegelijkertijd ook voor hoe fragiel en vergankelijk zo’n vrolijke tekening op papier is”, schrijft de gemeente.

Aan de linkerkant is een zelfgemaakt werk van Philip aangebracht. Omdat Philip’s tekening niet verkreukeld is, versterkt dit het contrast tussen leven en dood. Volgens de gemeente zijn de broertjes door deze tekeningen voor altijd met elkaar verbonden, zowel in het leven als in de herinnering.