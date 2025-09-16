Muurschildering geeft donkere Strosteeg in Utrecht kleur: ‘Wij eisen de nacht op’

De kunstenaars Nanna de Jong (Nanski Punanski) en Munir de Vries hebben de garageboxen in de Utrechtse Strosteeg opnieuw beschilderd. Hun kleurrijke muurschildering fleurt het steegje op, maar draagt ook een duidelijke boodschap: “Wij eisen de nacht op.”

De muurschildering is een initiatief van beide kunstenaars. Ze hebben de eigenaar van de garageboxen benaderd en groen licht gekregen om de deuren opnieuw te beschilderen. “Vrouwen zouden altijd veilig op straat moeten kunnen lopen, fietsen en dansen”, zegt Nanna. De muurschildering verbeeldt dit streven. Vooral ’s nachts wordt de Strosteeg volgens haar vaak als onveilig en grimmig ervaren, met name door vrouwen.

Niet alleen een vrouwenprobleem

Met hun kunst willen Nanna en Munir benadrukken dat de strijd voor veiligheid in de openbare ruimte niet uitsluitend een vrouwenprobleem is. Beiden maken ze vaker kunst rondom thema’s als feminisme en anti-racisme.

De muurschildering sluit aan bij de campagne “Wij eisen de nacht op”, die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen in het publieke domein. De boodschap van de campagne is helder: “Hoe we er ook uitzien, waar we ook zijn, hoe laat het ook is: laat vrouwen veilig thuiskomen.”