 Muurschildering geeft donkere Strosteeg in Utrecht kleur: ‘Wij eisen de nacht op’ Muurschildering geeft donkere Strosteeg in Utrecht kleur: ‘Wij eisen de nacht op’
Zoeken

Nieuws

Muurschildering geeft donkere Strosteeg in Utrecht kleur: ‘Wij eisen de nacht op’

Muurschildering geeft donkere Strosteeg in Utrecht kleur: ‘Wij eisen de nacht op’
Foto: Josje Janssen
De kunstenaars Nanna de Jong (Nanski Punanski) en Munir de Vries hebben de garageboxen in de Utrechtse Strosteeg opnieuw beschilderd. Hun kleurrijke muurschildering fleurt het steegje op, maar draagt ook een duidelijke boodschap: “Wij eisen de nacht op.”

De kunstenaars Nanna de Jong (Nanski Punanski) en Munir de Vries hebben de garageboxen in de Utrechtse Strosteeg opnieuw beschilderd. Hun kleurrijke muurschildering fleurt het steegje op, maar draagt ook een duidelijke boodschap: “Wij eisen de nacht op.”

De muurschildering is een initiatief van beide kunstenaars. Ze hebben de eigenaar van de garageboxen benaderd en groen licht gekregen om de deuren opnieuw te beschilderen. “Vrouwen zouden altijd veilig op straat moeten kunnen lopen, fietsen en dansen”, zegt Nanna. De muurschildering verbeeldt dit streven. Vooral ’s nachts wordt de Strosteeg volgens haar vaak als onveilig en grimmig ervaren, met name door vrouwen.

Niet alleen een vrouwenprobleem

Met hun kunst willen Nanna en Munir benadrukken dat de strijd voor veiligheid in de openbare ruimte niet uitsluitend een vrouwenprobleem is. Beiden maken ze vaker kunst rondom thema’s als feminisme en anti-racisme.

De muurschildering sluit aan bij de campagne “Wij eisen de nacht op”, die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen in het publieke domein. De boodschap van de campagne is helder: “Hoe we er ook uitzien, waar we ook zijn, hoe laat het ook is: laat vrouwen veilig thuiskomen.”

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV