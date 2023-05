Muurschildering gemaakt tijdens Time Cap op Smakkelaarspark in Utrecht beklad door activisten

Een van de muurschilderingen op het Smakkelaarspark in Utrecht, die gemaakt is tijdens het evenement Time Cap, is beklad. Het gaat om een schildering waarop onder meer omgekeerde vlaggen te zien zijn en dat volgens de maker een covidvaccinatie-thema heeft. De bekladders laten via een statement weten dat ze het werk beklad hebben omdat de anti-coronabeweging zich de afgelopen jaren heeft ingelaten met ‘nationalistische uitingen, racisme en discriminatie’.

Eerder deze maand werden tien muurschilderingen aangebracht op de grote tunnelbak die door het Smakkelaarspark loopt. Dit gebeurde tijdens het evenement Time Cap. De kunstwerken van de tien artiesten blijven voorgoed staan, maar zullen straks wel verdwijnen achter de bebouwing van het nieuwe Smakkelaarspark. Daarmee verdwijnen ze als het ware in een tijdscapsule.

De kunstenaars kregen de vraag wat zij in de tijdscapsule wilden achterlaten. Streetartist Erwtje besloot om een werk te maken rondom het covidvaccinatie-thema. De maker liet op Instagram weten dat hij zich niet had laten vaccineren en de gevolgen moest dragen van deze vrije keuze. “Ik heb er bewust voor gekozen om uitgesloten te worden van kroegen, feesten, restaurants, amusement etc. Ik zat vrijwillig vastgeketend aan de consequenties van mijn keuzevrijheid.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Over de omgekeerde vlaggen schreef hij: “De omgekeerde vlag is actueel, dit gebaar gaat verder dan alleen het boerenprotest en is onderdeel van een grotere groep die het vertrouwen in de regering is verloren.” Kunstenaar Erwtje schreef ook nog: “Je kan er voor of tegen zijn. En dat is hartstikke ok! Voor beide partijen en een tijdcapsule relevant, hoe ongemakkelijk ook.”

Statement

Dat niet iedereen gediend was van het werk werd maandag duidelijk. De muurschildering is beklad met verf, anarchisme-symbool en de leus ‘Fuck wappies’. Via een statement laten de bekladders weten: “De anti-corona beweging, of ‘wappies’, bediende zich de afgelopen 3 jaar van veel nationalistische uitingen, racisme, discriminatie op basis van afkomst en discriminatie op basis van gender en seksuele voorkeur, gesteund door extreem rechtse groepen. Zelfs nu is een deel van die ‘wappies’ nog actief en dan vooral op gebied van anti-LHBTIQ+, pro-zwarte piet en anti-immigratie vlak. Ons inzien hoort verheerlijking van zo’n beweging niet in de openbare ruimte.”