Muurschildering tegen vandalisme in hartje Utrecht met verhalen uit de buurt

Deze week is een kunstenaarsduo begonnen aan een muurschildering in de entree van het Wijde Begijnehof. De onderdoorgang wordt regelmatig beklad, waardoor buurtbewoners met het initiatief van de muurschildering zijn gekomen. De onthulling van het project vindt plaats op zondag 7 september om 15.00 uur.

Buurtbewoner en initiatiefnemer Anita Direcks hoopt dat de bloemrijke muurschildering de doorgang een vriendelijk karakter geeft en een einde maakt aan het vandalisme. “Een muurschildering is mooi en we denken dat het vandalisme tegen zal gaan.”

Verhalen uit de buurt

Het ontwerp is geïnspireerd op de buurtverhalen en omgeving. “Voor dit ontwerp hebben we ons laten inspireren door de verhalen van de buurtbewoners en het bijzondere feit dat achter de muren van dit hofje opvallend veel natuur zit”, zegt een van de kunstenaars. “Als je zo’n hofje goed bekijkt, gaat er een wereld voor je open, vol natuur en verhalen.”

Zo vertelt een buurtbewoner dat hij vaak in het hofje gaat lezen, en daar de zon volgt met zijn stoeltje. Een andere bewoonster vertelt een verhaal over een ‘drempelborrel’ die zij met de buurvrouw in coronatijd had. “Met de overbuurvrouw had ik in coronatijd een drempelborrel. Zaten we allebei op onze eigen drempel, met een glaasje wijn. Dan proostten we op onze gezondheid en het leven.” Beide verhalen zijn terug te zien in de muurschildering.

De moeite waard

Het Groningse kunstenaarsduo VAAF, bestaande uit Lotte Masker en Jonna Bo Lammers, heeft als doel de omgeving mooier te maken. Het duo heeft al in heel Europa kleurrijke muurschilderingen gemaakt, iets waar het duo bekend om staat.

De verwachting is dat VAAF zes dagen bezig is met de muurschildering. Curatoren Marije Lieuwens en Daan Drubbel van het Utrechtse City Canvas begeleiden het project. Ruim een jaar geleden begon het initiatief, maar doordat de onderdoorgang onderdeel is van beschermd stadsgezicht duurde het vergunningstraject even. “Als straks de muurschildering er in alle kleuren op staat was het alle moeite waard”, aldus Lieuwens en Drubbel.