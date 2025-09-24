Muurschilderingen ontdekt tijdens verbouwing Café Marktzicht in Utrecht: ‘We wisten niet wat we zagen’

De nieuwe eigenaren van Café Marktzicht, Wiljan de Jong en Joppe Boonstra, kijken elkaar verbaasd aan als ze tijdens de verbouwing van het café een bijzondere verrassing ontdekken. Onder het behang blijken twee muurschilderingen te zitten met borrelende mannen in het café, vermoedelijk uit het begin van de vorige eeuw.

Horecaondernemers Joppe en Wiljan – laatstgenoemde is ook eigenaar van Café Domkop op nog geen honderd meter afstand – nemen begin dit jaar één van de oudste cafés van Utrecht over. Marktzicht stamt uit 1898 en heeft inclusief henzelf vijf eigenaren op de teller staan, weten de Utrechters te vertellen.

De twee hebben het karakteristieke bruine café al een tijdje op het oog en krijgen op 4 maart eindelijk de sleutel. In mei start de verbouwing, waarbij de horecazaak twee weken dicht is gegaan. “Omdat het een oud café is, was een opknapbeurt meer gedoe dan verwacht”, vertelt Wiljan. Aan het interieur is weinig veranderd, maar achter de schermen is er veel opgeknapt. Zo is een nieuwe tapinstallatie geplaatst, kwam er een extra vrouwen-wc en staat een nieuwe keuken op de planning. Maar de oude bar, die er al staat sinds 1964, is bijvoorbeeld nog steeds intact. De bar staat volgens de eigenaren al wel sinds 1898 op dezelfde plek.

Behang

De muren kunnen volgens de twee wel een opfrisbeurt gebruiken. Daarop stuitten ze op de contouren van schilderingen op de muur. “Vanaf dat moment zijn we het behang voorzichtig gaan lostrekken. We wisten niet wat we zagen”, zegt Joppe. Stiekem hadden ze al gehoopt op een bijzondere vondst, gezien de de lange geschiedenis van het café.

Tekst loopt door onder afbeelding

Na hun ontdekking zoekt Wiljan contact met verschillende instanties: Het Utrechts Archief en de afdeling Erfgoed en Monumenten van de gemeente Utrecht. Ook een student kunstgeschiedenis, die vaste gast is in het café, heeft ernaar gekeken. De schattingen over de ouderdom van de schilderingen lopen uiteen: mogelijk zouden ze er al sinds de bouw van het pand zitten, maar de typische karikaturen van de ‘rode drankneuzen’ doen denken aan de stijl van de jaren dertig.

Twee bijzondere reacties

Na een oproep in het AD komen er twee reacties binnen. Beiden zijn raak: de één is van oud-eigenaar Nico, die het café van 1964 tot eind jaren ’80 heeft gerund. De tweede van de 88-jarige kleindochter van de allereerste eigenaar. “Haar opa was eigenaar tot 1942, waarna zijn schoonzoon het overnam tot 1964. Zo heeft het café jarenlang in dezelfde familie gezeten”, vertelt Wiljan. “Ze is speciaal naar het café gekomen om meer te vertellen.” Hoewel de kleindochter niets wist van de schilderingen, neemt ze wel een foto uit de jaren vijftig mee waarop de schildering al zichtbaar is. Nico, die het café in ’64 grondig heeft verbouwd tot – in die tijd – een van de modernste kroegen van Utrecht, heeft de schildering nooit opgemerkt.

Aan de hand van de oude foto van de kleindochter én de stijl van de schilderingen weten de eigenaren nu bijna zeker dat deze in de jaren ’30 zijn aangebracht, vermoedelijk door de allereerste eigenaar. Inmiddels zijn de schilderingen netjes omlijst met een plexiglazen plaat, zodat ze behouden blijven voor de toekomst. Ook willen Joppe en Wiljan er een informatief tekstje voor hun gasten bijhangen en zijn er plannen om een tijdlijn met oude foto’s en verhalen te maken. “Iedereen die een herinnering wil delen, is welkom om zich melden”, roept Wiljan op.

Een mooie bijkomstigheid is volgens Joppe dat de schilderingen goed passen bij de gele kleur verf die al gepland stond voor de muur. Ook geven de schilderingen de vroegere sfeer van het bruine café weer, een karakter dat de huidige eigenaren bewust willen behouden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wielercafé

Toch is naast de nodige opknapbeurt ook het concept uitgebreid. Zo is inmiddels een lunchkaart toegevoegd én zijn er plannen voor een dinerkaart, zodra het budget dit toelaat. Tegelijkertijd blijven de vaste avonden gewoon bestaan, zoals het ‘language café’ op woensdagavond, waarbij elk tafeltje een andere taal vertegenwoordigt. “Dat is voor iedereen die een taal wil oefenen”, vertelt Wiljan. “Laatst zaten een Italiaan en een Hongkonger de hele avond Nederlands te praten aan de Hollandse tafel. Dat was prachtig om te zien.”

Ook is er op maandag een schaakavond én sijpelt Wiljan’s passie voor wielrennen steeds meer het café in. “Ik ben echt wielergek.” Her en der zijn al wielerattributen te zien, zoals een racefiets en een oud wielershirtje. “Het plan is om hier alle grote koersen uit te zenden. Het lijkt me geweldig als Marktzicht hét wielercafé van Utrecht wordt.”

Oproep

Op donderdag 25 september vindt de officiële heropening van Café Marktzicht plaats en zijn ook de muurschilderingen te bewonderen. Hoewel de eigenaren denken dat ze de herkomst grotendeels hebben achterhaald, doen ze alsnog een oproep: “Als iemand meer weet over de schilderingen of iets herkent, horen we het heel graag!”