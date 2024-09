Muziekpodium Azotod in Utrecht houdt na bijna vijftig jaar op te bestaan

Het einde van Muziekpodium Azotod is in zicht. Het blijkt financieel niet mogelijk de culturele broedplaats in De Meern voort te zetten. Dat zegt Joop de Lange, zakelijk leider van Azotod.

De Lange benadrukt dat Azotod niet failliet is. “Er gaan altijd wilde verhalen over Azotod. Feit is dat we met de huidige huurinkomsten uitkomen, maar dat het de afgelopen 17 jaar niet mogelijk is gebleken Azotod winstgevend te maken of een buffertje op te bouwen.”

Het muziekpodium diende meerdere subsidieaanvragen in bij de gemeente, maar zonder succes. Ook klopte Azotod bij verschillende culturele instellingen aan in de hoop sluiting te voorkomen. “We hebben alles geprobeerd, we hebben onderzocht of we konden samenwerken met De Helling, dB’s en de gemeente. Maar dat is allemaal op niks uitgedraaid”, betreurd de zakelijk leider.

Toch overheerst het gevoel van trots volgens de Lange. “We hebben het zeventien jaar alleen weten te redden, waarin we mooie dingen hebben neergezet. Maar toch ook jammer dat we dat niet kunnen continueren.”

Eruit met een knaller

Azotod blijft tot juli 2025 een divers programma aanbieden. “De komende tijd gaat eruitzien zoals altijd. Hoe we de laatste maand gaan aanvliegen, weten we nog niet. Maar we willen eruit gaan met een knaller.” De exploitatie van het gebouw aan de Meerndijk 126 wordt voortgezet door Best Life Church, die hier sinds 2023 hun diensten organiseert.