Mysterie rond mogelijk vuurwapen in Oudegracht nog niet opgelost

De politie is nog steeds op zoek naar ooggetuigen die hebben gezien dat een man mogelijk een vuurwapen in de Oudegracht gooide. Ze zijn specifiek op zoek naar een mannelijke getuige die zich vorige week vrijdag al bij agenten meldde op de plek van het incident.

Het voorval gebeurde vrijdag 14 februari rond 16.40 uur ter hoogte van De Planeet. Meerdere getuigen dachten gezien te hebben dat de verdachte een vuurwapen in het water gooide en spraken twee surveillerende agenten aan. Deze konden de 29-jarige Utrechter snel aanhouden.

Na de arrestatie is een deel van de Oudegracht uitgekamd, maar er is tot nu toe geen wapen gevonden. De politie wil graag in contact komen met de mannelijke getuige die zich heeft gemeld op de locatie van het incident. Zij zouden graag de naam van deze getuige willen achterhalen en nogmaals in gesprek gaan. De verdachte wordt deze week voorgeleid.