Mysterieuze boodschap van Ed Sheeran leidt tot speculaties over optreden in Utrecht

Een mysterieuze facebookpost van de Britse zanger Ed Sheeran leidt tot speculaties op sociale media. Verschillende fans vermoeden dat de zanger zaterdag naar Utrecht komt, maar dat blijkt niet zo te zijn.



“Hey Netherlands, take a trip to Utrecht tomorrow to hear a very special rendition of my new single ‘Bad Habits’ live from the Dom Tower in Utrecht at 11:55 CET!”, schrijft Sheeran vrijdag op zijn facebookpagina.

Het bericht is voer voor speculaties in de reacties op het bericht. Sommigen laten weten zaterdag naar Utrecht te komen omdat ze denken dat de zanger zelf een optreden geeft bij de Domtoren.

Anderen denken er anders over; zij vermoeden dat Sheerans nieuwe single ‘Bad Habits’ gespeeld wordt vanaf het carillon. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelt namelijk vaker bekende nummers.

Update: De gemeente Utrecht laat woensdagmiddag weten dat Sheeran zaterdag niet naar Utrecht komt. Fiebig gaat zijn nummer spelen op het carillon van de Domtoren. Wel vroeg de stadsbeiaardier aan de Britse artiest of hij de volgende keer wel wil komen om het lied te zingen. Daar is vooralsnog geen reactie op gekomen.