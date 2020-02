Mystery guests in Utrecht tegen stagediscriminatie mbo’ers en bijna 3 miljoen investeringen

Het mbo in Utrecht krijgt een impuls van de gemeente. Er is in 2020 2,85 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van plannen om het mbo en studenten te helpen. Een opvallende maatregel: het inzetten van mystery guests om stagediscriminatie tegen te gaan.

De gemeente Utrecht heeft een plan gepresenteerd om het Utrechtse mbo te versterken: Sterk Utrechts mbo 2020-2022. Na een ambitiedocument om het mbo meer in de schijnwerpers te zetten volgen nu concrete acties om de mbo-studenten in Utrecht te helpen op de arbeidsmarkt.

“Met dit uitvoeringsplan kan iedereen in Utrecht kennismaken met de talenten van de 20.000 Utrechtse mbo-studenten”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Talenten die we als stad hard nodig hebben voor een sterke Utrechtse economie.”

Podium

De gemeente wil het mbo een podium bieden met de campagne ‘mbo030’ zodat Utrechtse bedrijven en organisaties kennis kunnen maken met de vakmensen van het mbo. Ook is er veel aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Eerder werd bekend dat de gemeente de stagevergoeding van mbo’ers en andere studenten bij de gemeente gelijk heeft getrokken. In plaats van 350 euro per maand ontvangen zij vanaf 1 januari 500 euro per maand. De gemeente Utrecht wil als werkgever bovendien een voorbeeld zijn en stageplekken realiseren.

Stagediscriminatie

Via een motie werd het college ook nog gevraagd een plan van aanpak tegen stagediscriminatie mbo-studenten uit te werken. Dat wordt nu onder meer gedaan door het inzetten van mystery guests.

Landelijk onderzoek laat zien dat mbo-studenten met een (niet-westerse) migratieachtergrond vaker moeten solliciteren naar een stageplek. Er worden vanaf dit jaar onder meer mystery guests ingezet om stagediscriminatie beter in beeld te brengen.

Zo kan er gerichter beleid worden gemaakt als er problemen zijn. Vanuit privacyoverwegingen zal niet over specifieke situaties worden gerapporteerd.

Evenementen

Om mbo’ers een podium te bieden in de stad moeten de studenten onder meer worden betrokken bij grote evenementen in de stad zoals in 2020 met de start van de Vuelta met een programma rond gezondheid en sport.

Ook moet de mbo-student meer onderdeel worden van het Utrechts studentenleven. Zo moet er ook een introductie in de stad komen voor mbo-studenten aan het begin van ieder schooljaar en andere initiatieven die voor hbo’ers en universitaire studenten al bestaan.

Aansluiting

Aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt is belangrijk voor mbo-studenten. Daarom is het goed als de studenten kiezen voor kansrijke beroepen. Daarvoor moeten er wel veel stages en leerwerkplekken zijn, moet het mogelijk zijn om praktisch te leren op de werkvloer en wordt er ingezet met partners in de stad om werkgelegenheid te stimuleren.

Het mbo moet tot slot goed inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Door onderwijsvernieuwing moet er flexibel worden ingespeeld op deze veranderingen. Dat kan bijvoorbeeld door pop-up schools.