‘Mysterykids’ testen alcoholverkopers in Utrecht; vooral online verkopers en sportkantines de mist in met controle

Nog geen 18 jaar maar al wel een biertje drinken? Dat is niet de bedoeling en de gemeente Utrecht probeert dan ook zoveel mogelijk te voorkomen dat minderjarigen in de stad alcohol kunnen kopen. Onderdeel van de aanpak is het jaarlijkse nalevingsonderzoek. De cijfers van 2022 zijn nu bekend. Daaruit blijkt dat de naleving bij online verkopers en sportkantines in Utrecht te wensen overlaat.

Het nalevingsonderzoek is gedaan door onderzoeksbureau Objectief. De onderzoekers hebben in Utrecht gekeken naar de naleving van de leeftijdsgrens, bij cafetaria’s, slijterijen, supermarkten, sportkantines en thuisbezorgkanalen zoals maaltijdbezorgdiensten en flitsbezorgers. Tijdens het onderzoek zijn ‘mysterykids’ ingezet. Het gaat dan om kinderen van 16 en 17 jaar oud die – onder begeleiding van een volwassene – op verschillende plekken in de stad alcohol proberen te kopen.

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral bij online verkopers en sportkantines in Utrecht vaak misgaat. Van de acht flitsbezorgers die in het onderzoek zijn meegenomen, heeft er geen enkele verkoper naar de leeftijd of het ID-bewijs van de mysterykid gevraagd. Van de maaltijdbezorgers leefde 4,2 procent de leeftijdsgrens na en van de webshops 20 procent. In sportkantines werd in 29,6 procent van de gevallen de leeftijdsgrens nageleefd.

De naleving onderverdeeld naar bedrijf dat alcohol verkoopt.

Sportkantines

Het college van burgemeester en wethouders reageert in een brief aan de gemeenteraad op het onderzoek en gaat daarbij vooral in op het nalevingspercentage in sportkantines. De naleving laat nog zeer te wensen over, waardoor dit verkoopkanaal onze aandacht heeft. Dit is niet alleen het beeld in Utrecht, maar ook landelijk”, schrijft het college.

Om de naleving in Utrecht te verbeteren, gaat het college in gesprek met SportUtrecht. “Om een aanpak gericht op NIX18 met hen vorm te geven. Wij nemen hierbij de werkwijze met periodieke zelfcontroles bij sportverenigingen als voorbeeld. In Nijmegen wordt deze werkwijze al toegepast, daar organiseert een aantal sportclubs hun eigen leeftijdscontroles.”

Horeca

Opvallend is tot slot de stijging van het nalevingspercentage in de horeca. In 2020 was dat 29,5 procent, terwijl dat in 2022 steeg tot 50,8 procent. Dat is flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 23,7 procent. “Dit is te verklaren door de jarenlange inspanningen op het gebied van NIX18 door de ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht en de gemeentelijke controles”, concludeert het college.

Het volledige nalevingsonderzoek van onderzoeksbureau Objectief is hier te lezen.