Na 26 jaar stopt Peter met zijn Bistro in Utrechtse Griftpark: ‘Tijd voor drie nieuwe enthousiaste mensen’

“Mensen komen en gaan,” zei horecaondernemer Peter Keijzer tegen zijn vaste gasten die schrokken van zijn vertrek. Na 26 jaar is hij gestopt met Peter’s Bistro, het enige restaurant in het Griftpark. Hij heeft de zaak overgedragen aan Dylan, Rose en Chris, onder meer bekend van Café Flater. Midden juni gingen zij open met een compleet verbouwd restaurant: En Public.

‘1 mei zit ik precies 50 jaar in het vak. 26 jaar daarvan heb ik met plezier deze zaak gerund. Het is nu tijd om het stokje door te geven aan drie nieuwe enthousiaste mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen en de klandizie’, schrijft Peter (66) op de website van Peter’s Bistro.

Hij woont al jaren in Weesp, maar reisde de afgelopen tientallen jaren bijna elke dag heen en weer naar Utrecht. “Met wat compagnons waren we op zoek naar een locatie voor een restaurant. De gemeente Utrecht plaatste een advertentie voor een horecagelegenheid in een nieuw stadspark. Dat sprak ons aan. De afgelopen tien jaar ging ik alleen verder.”

Voor- en tegenspoed

Van wat Peter zich nog kan herinneren, liep de zaak vanaf het begin goed. Door de jaren heen veranderde de inrichting wel. “Andere kleuren op de muur, andere vloer, een grotere bar.” Volgens Peter was het een mooie tijd, met voor- en tegenspoed. “De mooiste momenten waren de bedankjes van gasten na bruiloften of feesten. Maar de coronajaren, en de afrekening daarvan, waren niet leuk. Maar toch was dat ook een fijne tijd. Ik kon opeens elke dag thuis eten, iets wat in mijn dertigjarige huwelijk bijna niet gebeurde.”

‘Geen werk, maar een hobby’

Op 1 mei leverde Peter de sleutels in. “Het boek is dicht. De zaak heb ik vanaf het moment dat ik de sleutels inleverde losgelaten.” De overgang van zeventig uur per week werken naar ‘niets’ viel hem vooral zwaar. “Dat is een gat waar je in valt, dat vind ik ook het moeilijkste eraan. Het was voor mij geen werk, maar een hobby. Anders houd je het ook niet vol.”

Ondanks dat hij jarenlang elke dag in Utrecht was, kwam Peter zelden verder dan zijn restaurant. “Mijn inkopen deed ik in Amsterdam. Ik had geen fiets en met de auto in de stad is geen doen. Maar die rit van Weesp naar Utrecht en terug vond ik juist lekker. Als ik thuiskwam, was ik helemaal relaxed.”

Voor veel vaste gasten kwam zijn afscheid onverwacht. “Sommigen kwamen dagelijks. Voor hen was het een schok. Ze vroegen wat ze nu moesten doen. Dan zeg ik: ‘Er is een tijd van komen en van gaan’. Sommigen moesten een traantje laten. Dat is heel dankbaar.”

De tekst loopt door onder de foto.

‘Mooi geworden’

Stoppen was nooit in Peters hoofd opgekomen, totdat een horecamakelaar hem benaderde. “Of ik er wel eens over had nagedacht om de bistro te verkopen. Mijn zoon, die ook bij mij werkte, zei: ‘Je kunt het altijd aanhoren’. Zo is het balletje gaan rollen.”

Stilzitten doet de Weespenaar niet. “Ik ga niet achter de geraniums zitten.” Ook eet hij nu regelmatig buiten de deur en is hij al een paar keer langs geweest bij zijn oude restaurant. “Nog niet om te eten, maar dat komt nog. Van wat ik tot nu toe heb gezien, vind ik het mooi geworden.”

‘En Public’

Peter’s Bistro is donderdag 12 juni opengegaan als nieuw restaurant: En Public. De officiële opening volgt op vrijdag 27 juni. De naam is afgeleid van ‘en plein public’: de nieuwe eigenaren Roos en Dylan Jonkhart, Chris Ames en chef Dylan van Dongen willen dat het toegankelijk is voor iedereen. “We zien En Public als de plek waar mensen komen genieten van goed eten en mooie dranken, met uitzicht op het groen en het water in het Griftpark. De ongedwongen sfeer geeft je het gevoel dat je even op vakantie bent.”

De zaak is compleet verbouwd. “Je herkent er niks meer van”, vertelt mede-eigenaar Dylan. “We hebben alles eruit gehaald. Het heeft nu een mediterrane sfeer, mid-century modern met een strandtent-vibe. Er is driehonderd vierkante meter aan terras en we hebben een dakterras geopend. De menukaart is Zuid-Europees: Frans-Italiaans met uitstapjes naar Portugal, Griekenland en Spanje Niet per se duur, wel op niveau,” aldus Dylan.

De tekst loopt door onder de foto.

Al jaren op het oog

Dylan had Peter’s restaurant zelf al jaren op het oog. “Rose is mijn zus, wij zijn opgegroeid in Wittevrouwen. Vijf jaar geleden bespraken we tijdens een lunch wat een droomlocatie zou zijn om een nieuwe zaak te beginnen. Zelf had ik altijd al leuke ideeën bij Peter’s Bistro. Rose en Chris zijn eigenaar van Café Flater in de binnenstad. Ook ik heb vroeger veel in de horeca gewerkt. De laatste dertien jaar werkte ik als art-director, maar mijn horecahart bleef altijd kloppen. Bij En Public breng ik de werelden van gastvrijheid en creativiteit samen.”

Een paar jaar geleden benaderden ze Peter al eens, zonder resultaat. Uiteindelijk bracht een horecamakelaar beide partijen samen. “Op 26 april hebben we getekend.”

De toekomst

De reacties zijn volgens Dylan erg positief. “Vanuit de wijk horen we veel enthousiasme.” Hoe de eigenaren naar de toekomst kijken? Dylan: “En Public heeft veel potentie. We verbinden de wijken Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Tuinwijk, maar we zijn ook op een steenworp afstand van de binnenstad. We willen onze gasten niet alleen prikkelen met goed eten en drinken, maar ook met kunst en design. We hopen in de toekomst ook samen te werken met initiatieven uit de wijk en de stad, om het Griftpark meer elan te geven.”