Na 7 jaar einde aan rechtszaak tussen omwonende TivoliVredenburg en gemeente Utrecht

Zeven jaar nadat een omwonende had geklaagd bij de gemeente Utrecht over geluidsoverlast van TivoliVredenburg heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De rechter bevestigt dat er geen overtreding is vastgesteld door het muziekpaleis en de gemeente was daarom ook niet verplicht om op te treden. Wel moet de gemeente twee dwangsommen betalen aan de bewoner.

De zaak ontstond nadat de omwonende in 2018 de gemeente verzocht om op te treden tegen geluidsoverlast door bezoekers rondom TivoliVredenburg. Na meerdere procedures oordeelt de Raad van State nu definitief dat de geluidspieken – hoewel hinderlijk – juridisch wel toelaatbaar zijn. Volgens de rechter moet in een stadse omgeving een zekere mate van incidentele geluidshinder worden geduld.

Toch moet de gemeente wel enkele dwangsommen betalen. Dat komt omdat de procedure te lang heeft geduurd. Daardoor is zowel de burgemeester als het college van B&W ieder afzonderlijk de maximale dwangsom van € 1.442 verschuldigd.