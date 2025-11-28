Na 7 jaar einde aan rechtszaak tussen omwonende TivoliVredenburg en gemeente Utrecht

Zeven jaar nadat een omwonende had geklaagd bij de gemeente Utrecht over geluidsoverlast van TivoliVredenburg heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De rechter bevestigt dat er geen overtreding is vastgesteld door het muziekpaleis en de gemeente was daarom ook niet verplicht om op te treden. Wel moet de gemeente twee dwangsommen betalen aan de bewoner.
De zaak ontstond nadat de omwonende in 2018 de gemeente verzocht om op te treden tegen geluidsoverlast door bezoekers rondom TivoliVredenburg. Na meerdere procedures oordeelt de Raad van State nu definitief dat de geluidspieken – hoewel hinderlijk – juridisch wel toelaatbaar zijn. Volgens de rechter moet in een stadse omgeving een zekere mate van incidentele geluidshinder worden geduld.
Toch moet de gemeente wel enkele dwangsommen betalen. Dat komt omdat de procedure te lang heeft geduurd. Daardoor is zowel de burgemeester als het college van B&W ieder afzonderlijk de maximale dwangsom van € 1.442 verschuldigd.
Feest voor het feestvolk, je mag dus lekker hinderlijk zijn. In die kringen zal dat waarschijnlijk toch al volstrekt normaal worden gevonden, want rekening houden met anderen is iets voor sukkels, niet waar?
Het is natuurlijk fijn dat we in een rechtstaat leven, maar ik krijg regelmatig het idee dat we daarin te ver zijn doorgeschoten. Met name als individuen een zaak jarenlang weten te rekken door eindeloos in beroep te gaan.
De uitkomst is vrijwel altijd dat ze toch geen gelijk krijgen. Maar het kost de gemeenschap handen vol geld, bouwprojecten worden jarenlang opgehouden en rechtbanken worden overbelast.
Het is hoog tijd dat hier beperkingen aan worden gesteld.
Opmerkelijk dat zowel de burgemeester als de gemeente een dwangsom moet betalen.
Wellicht dat de betreffende omwonende geconfronteerd werd met vertragingstactiek van de gemeente/burgemeester om zijn recht te halen.
Alleen al dreigen met een dwangsom kan voor een burger een probaat middel zijn om een trage overheid aan de termijnen van reactie te houden.
Dat de betreffende omwonende geen gelijk kreeg van de rechter over de geluidsoverlast, is jammer voor hem of haar. Maar die toekenning van de dwangsommen is een felicitatie waard, en zelfs een bedankje omdat burgemeester/gemeente bij de volgende burger sneller zullen reageren.