Na bijna 60 jaar en meerdere rechtszaken wordt parkeerstrook langs Wilhelminapark in Utrecht opgeheven

Sinds 1966 wordt een 180 meter lange strook langs het Wilhelminapark in Utrecht al gebruikt als parkeerplek, maar binnenkort gaat dat veranderen. De strook heeft namelijk al die jaren al een groenbestemming, waardoor het huidige gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Meerdere rechters bogen zich over de kwestie.

Stichting Wilhelminapark, naar eigen zeggen opgericht om het doel, karakter, sfeer en de kwaliteit van het park te waarborgen, heeft de gemeente in 2018 al verzocht om handhavend op te treden het gebruik van de groenstrook als parkeerplek. Dit verzoek werd afgewezen, waarna de stichting besloot naar de rechter te stappen.

De rechtbank Midden-Nederland besloot in 2020 kortgezegd dat parkeren in de jaren 60 in overeenstemming was met de toen geldende bouwverordening en dat het ook nu nog is toegestaan. De stichting liet het er echter niet bij zitten en besloot in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Deze rechter vernietigde in 2021 de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland en dat betekent dat parkeren op de groenstrook in strijd is met het bestemmingsplan.

Beleid

Nu laat de gemeente via een wijkbericht weten dat de strook, die tussen de rotonde en Oudwijk ligt, opnieuw wordt ingericht. Het plan is om de strook te betrekken bij het park. Uit een meting van de parkeerdruk blijkt dat er in de omgeving voldoende parkeerplaatsen zijn. “Het opheffen van parkeerplaatsen ten gunste van groen, past bovendien in ons beleid”, aldus de gemeente.

Voordat het echter zover is moet het college nog een formeel besluit nemen. “Eind augustus kondigen wij formeel aan dat wij dit besluit willen nemen.” Vanaf dat moment kunnen omwonenden reageren op het plan.